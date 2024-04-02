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Haberler Galeri Başkan Erdoğan Ankara'daki bir kafede vatandaşlarla buluştu, sohbet etti
Giriş Tarihi: 02.04.2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 00:47

Başkan Erdoğan Ankara'daki bir kafede vatandaşlarla buluştu, sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim maratonu sonrası sonuçları değerlendirmek için AK Parti MYK'yı topladı. Başkan Erdoğan, MYK Toplantısının ardından ise TBMM'de iftar programına katıldı. Erdoğan iftar programı sonrası sürpriz bir ziyarette bulundu. Ankara'da bir kafeye uğrayan Erdoğan, buradaki vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. İşte o ziyarete ilişkin kareler...

Başkan Erdoğan Ankara’daki bir kafede vatandaşlarla buluştu, sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde MYK Toplantısına başkanlık etti. Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından TBMM'de iftar programına katıldı.

Başkan Erdoğan Ankara’daki bir kafede vatandaşlarla buluştu, sohbet etti

İftar programının ardından Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafeyi ziyaret eti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

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Başkan Erdoğan Ankara’daki bir kafede vatandaşlarla buluştu, sohbet etti

Ziyaret sırasında vatandaşların Başkan Erdoğan'a ilgisi yoğun oldu.

Başkan Erdoğan Ankara'daki bir kafede vatandaşlarla buluştu, sohbet etti

Başkan Erdoğan Ankara’daki bir kafede vatandaşlarla buluştu, sohbet etti

İşte o ziyaretten ortaya çıkan samimi kareler...

Başkan Erdoğan Ankara’daki bir kafede vatandaşlarla buluştu, sohbet etti
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