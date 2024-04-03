Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
11:25
CANLI -GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 Nisan 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün gram altın var. 3 Nisan alış fiyatını 2.347,27 TL'den açan gram altının satış fiyatı ise 2.347,66 TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? İşte, 3 Nisan 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu!