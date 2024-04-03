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Haberler Galeri CANLI -GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 Nisan 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 11:25

CANLI -GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 Nisan 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün gram altın var. 3 Nisan alış fiyatını 2.347,27 TL'den açan gram altının satış fiyatı ise 2.347,66 TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? İşte, 3 Nisan 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu!

CANLI -GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 Nisan 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın 2300 lira eşiğini aştı. Hafta başından beri farklılık gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI -GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 Nisan 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.347,27

SATIŞ(TL) 2.347,66

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.967,00

SATIŞ(TL) 4.211,00

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CANLI -GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 Nisan 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.326,00
SATIŞ(TL) 16.336,00

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CANLI -GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 Nisan 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.280,76
SATIŞ(USD) 2.281,07

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