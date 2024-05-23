Giriş Tarihi: 23.05.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
06:37
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Meclis Komisyonu’nda çözüm önerileri 4 maddede sıralandı
Dijital Mecralar Komisyonu, yayıncıların talebi ile Dijital Telif Yasası çalışmalarına hız verdi. Basın-yayın kurumlarının ürettiği haberin farklı mecralarda kullanılmasının önüne geçiliyor. Dijital Mecralar Komisyonu, yayıncıların haklarını korumak için Rekabet Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün katılımı ile toplantı gerçekleştirdi.