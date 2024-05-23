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Giriş Tarihi: 23.05.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 06:37

Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Meclis Komisyonu’nda çözüm önerileri 4 maddede sıralandı

Dijital Mecralar Komisyonu, yayıncıların talebi ile Dijital Telif Yasası çalışmalarına hız verdi. Basın-yayın kurumlarının ürettiği haberin farklı mecralarda kullanılmasının önüne geçiliyor. Dijital Mecralar Komisyonu, yayıncıların haklarını korumak için Rekabet Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün katılımı ile toplantı gerçekleştirdi.

ÖNDER YILMAZ
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Meclis Komisyonu’nda çözüm önerileri 4 maddede sıralandı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, "dijital telif" gündemiyle toplandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Türkiye'de basın yayıncı sayısında yüzde 50 azalma olduğunu açıkladı.

Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Meclis Komisyonu’nda çözüm önerileri 4 maddede sıralandı

Tiraj gelirlerine de değinen Yılmaz, 2011'deki 2.1 milyar lira olan gazete tiraj gelirinin 2020'ye gelindiğinde 945 milyona kadar düştüğünü, bunun da yüzde 60'lık bir kayıp anlamına geldiğini belirtti.

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Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Meclis Komisyonu’nda çözüm önerileri 4 maddede sıralandı

Yılmaz, içerik üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesi ve mali kayıpların önlenmesine ilişkin önerilerini, "haberin internette kullanılması için basın yayıncılardan izin alınmasının zorunlu olması, basın yayıncıların elde ettikleriler gelirin bir kısmını eser sahipleriyle paylaşması, haberlere 2 yıl süreyle telif getirilmesi" şeklinde sıraladı.

Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Meclis Komisyonu’nda çözüm önerileri 4 maddede sıralandı

'TARİHİ GÜNDEYİZ'

Komisyon Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman "tarihi bir gündeyiz" diyerek başladığı konuşmasında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun günün şartlarına cevap veremez nitelikte olduğunu kaydetti. Temel meselenin reklam gelirleri olduğuna dikkat çeken Yayman, "Reklam gelirlerinin azalması, bu artık kurumsallaşmış yapıların zaman içinde güç kaybetmelerine ve habere ulaşmak için harcadıkları emeğin ortadan kalkmasına yol açmaktadır" İfadelerini kullandı.

Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Meclis Komisyonu’nda çözüm önerileri 4 maddede sıralandı

Telif Hakları Genel Müdürü Yılmaz ise dijitalleşen çağda, bireylerin habere ulaşma potansiyellerinde köklü bir değişim yaşandığını vurgularken, Reuters Enstitüsü'nün raporuna değindi.

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