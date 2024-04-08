Emekli maaşları ödeme günleri 2024 Nisan || Bu ayki emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:40
Emekli maaşı ödeme tarihleri 2024 Nisan ayı için araştırılıyor. 3000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatırıldı. Şimdi ise emekli maaşlarının bayram öncesi ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Bilindiği üzere emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'si ile 28'i arasında yapılıyor. Ramazan Bayramı'nın 10 Nisan'da başlaması sebebiyle Nisan aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceği araştırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte son durum..