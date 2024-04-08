Emekli maaşları ödeme günleri 2024 Nisan || Bu ayki emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle beraber Nisan ayı maaşlarının yatacağı tarih ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Bilindiği üzere SSK emeklileri maaş ödemelerini her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaplarında görürken Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında alıyor. Yılın ilk dini bayramı ise 10 Nisan'da başlıyor. Emekli maaşı ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrasına denk gelmesi sebebiyle "Emekli maaşları erken ödenecek mi, 10 Nisan'dan önce yatar mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl emekli aylıkları, bayram ikramiyeleriyle birlikte ödenmişti. Peki; Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?