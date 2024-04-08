Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Emekli maaşları ödeme günleri 2024 Nisan || Bu ayki emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:40

Emekli maaşları ödeme günleri 2024 Nisan || Bu ayki emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ödeme tarihleri 2024 Nisan ayı için araştırılıyor. 3000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatırıldı. Şimdi ise emekli maaşlarının bayram öncesi ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Bilindiği üzere emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'si ile 28'i arasında yapılıyor. Ramazan Bayramı'nın 10 Nisan'da başlaması sebebiyle Nisan aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceği araştırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte son durum..

Emekli maaşları ödeme günleri 2024 Nisan || Bu ayki emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle beraber Nisan ayı maaşlarının yatacağı tarih ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Bilindiği üzere SSK emeklileri maaş ödemelerini her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaplarında görürken Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında alıyor. Yılın ilk dini bayramı ise 10 Nisan'da başlıyor. Emekli maaşı ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrasına denk gelmesi sebebiyle "Emekli maaşları erken ödenecek mi, 10 Nisan'dan önce yatar mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl emekli aylıkları, bayram ikramiyeleriyle birlikte ödenmişti. Peki; Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ödeme günleri 2024 Nisan || Bu ayki emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI!

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan, emekli ikramiyesi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşları ödeme günleri 2024 Nisan || Bu ayki emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

İŞTE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz.

4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü şöyle;

17 ve 18 olanlara 2 Nisan

19,20,21,22 olanlara 3 Nisan

23,24,25,26 olanlara 4 Nisan

Emekli maaşları ödeme günleri 2024 Nisan || Bu ayki emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

4(b) Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;

Tamamı 5 Nisan tarihinde.

4(c) emekli sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü;

1 ve 2 olanlara 2 Nisan

3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmaz üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödüyoruz."

Emekli maaşları ödeme günleri 2024 Nisan || Bu ayki emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

Emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan önceki hafta hesaplara geçti. 2-5 Nisan tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyeler yatırıldı.

SON DAKİKA