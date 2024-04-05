EMEKLİ MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:18
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
01:18
Emekli maaşı ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı yaklaşırken gündeme geldi. 3000 TL bayram ikramiyesi ödenmeye devam ederken emekli maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatıp yatmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlıyor. Emekli maaşı ödemeleri ise her ayın 17'si ile 28'i arasında yapılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise Nisan aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceğini sorguluyor. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, erken ödenecek mi, ne zaman yatacak? İşte detaylar...