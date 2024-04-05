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Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:18 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 01:18

EMEKLİ MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

Emekli maaşı ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı yaklaşırken gündeme geldi. 3000 TL bayram ikramiyesi ödenmeye devam ederken emekli maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatıp yatmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlıyor. Emekli maaşı ödemeleri ise her ayın 17'si ile 28'i arasında yapılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise Nisan aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceğini sorguluyor. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, erken ödenecek mi, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalırken emekliler Nisan ayı maaşlarının yatacağı tarih için araştırmalarını sürdürüyor. Normal şartlarda SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında alıyor. Yani emekli maaşı ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrasına denk geliyor. Bu nedenle "Emekli maaşları erken ödenecek mi, 10 Nisan'dan önce yatar mı?" sorusu gündeme geldi. 3000 TL bayram ikramiyesi hesaplara yatmaya başladı. Geçtiğimiz yıl emekli aylıkları, bayram ikramiyeleriyle birlikte hesaplara yatırılmıştı. Peki; Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI!

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan, emekli ikramiyesi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır"

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EMEKLİ MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

İŞTE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz.

4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü şöyle;

17 ve 18 olanlara 2 Nisan

19,20,21,22 olanlara 3 Nisan

23,24,25,26 olanlara 4 Nisan

EMEKLİ MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

4(b) Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;

Tamamı 5 Nisan tarihinde.

4(c) emekli sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü;

1 ve 2 olanlara 2 Nisan

3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmaz üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödüyoruz."

EMEKLİ MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

Emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan önceki hafta hesaplara geçecek. 2-5 Nisan tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyeler yatırılacak.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda milyonlarca emekli, bayram ikramiyesiyle beraber maaş ödemelerini de almıştı. Bu sebeple emekliler, Nisan maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor.

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