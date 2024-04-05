EMEKLİ MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalırken emekliler Nisan ayı maaşlarının yatacağı tarih için araştırmalarını sürdürüyor. Normal şartlarda SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında alıyor. Yani emekli maaşı ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrasına denk geliyor. Bu nedenle "Emekli maaşları erken ödenecek mi, 10 Nisan'dan önce yatar mı?" sorusu gündeme geldi. 3000 TL bayram ikramiyesi hesaplara yatmaya başladı. Geçtiğimiz yıl emekli aylıkları, bayram ikramiyeleriyle birlikte hesaplara yatırılmıştı. Peki; Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek?