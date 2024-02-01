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Haberler Galeri Ergün Turan 5 yılda Fatih'in çehresini değiştirdi! 7’den 70’e herkesi ilgilendiren projeler
Giriş Tarihi: 01.02.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 11:18

Ergün Turan 5 yılda Fatih'in çehresini değiştirdi! 7’den 70’e herkesi ilgilendiren projeler

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan geçen 5 yılda hayata geçirdiği Kara Surları Millet Bahçesi projesi başta olmak üzere hayata geçirdiği 400 ayrı hizmetle tarihi bölgenin çehresini değiştirdi. Silivrikapı Karakol, Balat Karakol, Karagümrük Karakolu, Samatya Karakol, Yabancı Şube Müdürlüğü'nü Emniyet Teşkilatına kazandırarak 'Daha güvenli bir Fatih' parolasıyla çıktığı yolda ilçedeki suç oranını yüzde 30 düşürdü.

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Ergün Turan 5 yılda Fatih’in çehresini değiştirdi! 7’den 70’e herkesi ilgilendiren projeler

Fatih Belediyesi 5 yıla 400 proje sığdırdı. Özellikle gençlere dokunan projeleriyle öne çıkan Fatih Belediyesi M. Ergün Turan başkanlığında 12 farklı kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine sundu. Öğrenciler için avantajlı hakların da yer aldığı Suriçi Kart'a 286 bin 253 kişi üye oldu. bunun haricinde 9 farklı spor tesisini de hizmete sunan belediye 5 yıl boyunca 145 bin 49 vatandaşa hizmet sağladı.

Ergün Turan 5 yılda Fatih’in çehresini değiştirdi! 7’den 70’e herkesi ilgilendiren projeler

Kültür Sanat alanında da ilçe halkını çeşitli program ve etkinlerle bir araya getiren belediye 15 Karınca Eğitim biriminde sunduğu 176 branş ile 18 bin 744 kursiyere ulaştı. Eğitimlerle özellikle kadınların aile ekonomisine katkı sundururken alanında kendini geliştirmek isteyenlere de fırsat verdi. Bu kapsamda kadınların ürettiği el emeği ürünlerin satışını yapabilmeleri için de Karınca El Emeği Mağazaları açtı.

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Ergün Turan 5 yılda Fatih’in çehresini değiştirdi! 7’den 70’e herkesi ilgilendiren projeler

BİN 800 ARAÇ KAPASİTELİ 22 OTOPARK AÇILDI

Okul öncesi eğitimler için ailelere imkanlar da sunan Fatih Belediyesi geliştirdiği Çocuk Durağı projesi ile Fatihli çocuk ve ailelerin yanında oldu. Vani Dergâhı Semt Konağı, Müftüali Semt Konağı, Dervişali Semt Konağı ve Kasım Günani Semt Konağı'nda hafta içi her gün sabah 08.00 - 12.00 öğlen 13.00 - 17.00 saatleri arasında iki grup halinde okul öncesi eğitim hizmeti verdi. Çocuk Durağı, eğitimlerine 57 - 69 ay aralığındaki öğrencileri kabul ederken Toplam 12 sınıfta 473 öğrenci faydalandı. İlçedeki otopark sorununa da el atan Fatih Belediyesi bin 800 araç kapasiteli 22 otoparkı hizmete aldı.

Ergün Turan 5 yılda Fatih’in çehresini değiştirdi! 7’den 70’e herkesi ilgilendiren projeler

İLÇEYE YENİ YÜZ VERİLDİ
Dünya mirasında yer alan tarihi yarımadanın siluetinin de değiştirmek için adım atan Fatih Belediyesi bu kapsamda 55 bin 830 metrekare alanda kamulaştırma faaliyetleri yürüttü. 14'ü yeni 20'si revize olmak üzere toplam 34 Park Projesi ve yüzde daha önceden 875 bin 606 metrekare olan yeşil alan miktarını 1 milyon 237 bin 503 metrekareye çıkardı. Yedikule Hisarı ve Kapalıçarşı'nın da içinde olduğu 24 önemli restorasyon uygulamasını hayata geçirdi.

Ergün Turan 5 yılda Fatih’in çehresini değiştirdi! 7’den 70’e herkesi ilgilendiren projeler

157 Çeşme Projesi, 66 Çeşme Restorasyon Uygulaması ve Türbe Hazire Alanları, Ahşap Sivil Mimarlık Örneği yapılara yönelik bakım çalışmaları kapsamında 50 Bina, 822 Cephe Yenileme Çalışması, Kentsel Dönüşüm faaliyetlerini tamamladı. Sokak Hayvanları Projeleri, Çevre ve Atık Geri Dönüşüm Projeleri, Çok Amaçlı Salonlar, Yaşlılara yönelik Yadigâr Kahve Projesi, 337 binada basit bakım onarım ve tadilat çalışmaları gibi önemli çalışmalara imza attı.

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