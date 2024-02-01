Giriş Tarihi: 01.02.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
11:18
Ergün Turan 5 yılda Fatih'in çehresini değiştirdi! 7’den 70’e herkesi ilgilendiren projeler
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan geçen 5 yılda hayata geçirdiği Kara Surları Millet Bahçesi projesi başta olmak üzere hayata geçirdiği 400 ayrı hizmetle tarihi bölgenin çehresini değiştirdi. Silivrikapı Karakol, Balat Karakol, Karagümrük Karakolu, Samatya Karakol, Yabancı Şube Müdürlüğü'nü Emniyet Teşkilatına kazandırarak 'Daha güvenli bir Fatih' parolasıyla çıktığı yolda ilçedeki suç oranını yüzde 30 düşürdü.