Ergün Turan 5 yılda Fatih’in çehresini değiştirdi! 7’den 70’e herkesi ilgilendiren projeler

İLÇEYE YENİ YÜZ VERİLDİ

Dünya mirasında yer alan tarihi yarımadanın siluetinin de değiştirmek için adım atan Fatih Belediyesi bu kapsamda 55 bin 830 metrekare alanda kamulaştırma faaliyetleri yürüttü. 14'ü yeni 20'si revize olmak üzere toplam 34 Park Projesi ve yüzde daha önceden 875 bin 606 metrekare olan yeşil alan miktarını 1 milyon 237 bin 503 metrekareye çıkardı. Yedikule Hisarı ve Kapalıçarşı'nın da içinde olduğu 24 önemli restorasyon uygulamasını hayata geçirdi.