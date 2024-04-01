FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2024 ve OY ORANLARI: İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

Fatih yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı sorusu gündemde! Milyonlarca seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıkların yolunu tuttu. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber il il, ilçe ilçe sonuçlar açıklanmaya başladı. İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşayan vatandaşlar ise bu noktada İstanbul Fatih seçim sonuçları son dakika verilerini mercek altına aldı. Peki, Fatih Belediyesini hangi parti kazandı, İstanbul Fatih Belediye başkanı kim oldu? İşte detaylar…