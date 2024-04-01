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Haberler Galeri FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2024 ve OY ORANLARI: İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 01:30 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 01:30

FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2024 ve OY ORANLARI: İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

İstanbul Fatih seçim sonuçları son dakika verileri yakından takip ediliyor. 31 Mart Pazar günü düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri sona erdi. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından adayların ve partilerin oy oranları canlı ve anlık olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Yaşadıkları ilçede kimin, hangi partinin kazandığını merak eden seçmenler araştırmalarına hız kazandırdı. Bu noktada megakentin 356 bin 25 nüfuslu Fatih Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Fatih Belediye başkanı kim oldu soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 Fatih yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı? İşte, İstanbul Fatih seçim sonucu canlı takip ekranı…

FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2024 ve OY ORANLARI: İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

Fatih yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı sorusu gündemde! Milyonlarca seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıkların yolunu tuttu. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber il il, ilçe ilçe sonuçlar açıklanmaya başladı. İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşayan vatandaşlar ise bu noktada İstanbul Fatih seçim sonuçları son dakika verilerini mercek altına aldı. Peki, Fatih Belediyesini hangi parti kazandı, İstanbul Fatih Belediye başkanı kim oldu? İşte detaylar…

FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2024 ve OY ORANLARI: İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

31 MART TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ TAMAMLANDI!

Milyonlarca seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıkların yolunu tuttu.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde oy verme işlemi, sabah 07.00'de başladı ve 16.00'da sona erdi.

Diğer illerde ise sabah 08.00'de başlayan olan oy verme işlemi, 17.00'de tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının ardından sonuçlara ilişkin veriler yayınlanmaya başladı.

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FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2024 ve OY ORANLARI: İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

İSTANBUL FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mehmet Ergün Turan

CHP: Mahir Polat

İYİ Parti: Barbaros hayrettin Mahiroğulları

Yeniden Refah Partisi: Halit Özkarataşlıoğlu

BBP: Eyüp Ertal

İstanbul Fatih Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2024 ve OY ORANLARI: İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

FATİH'DE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

YSK'nın verilerine göre Fatihte'ki sandıklara kayıtlı olan 262.108 seçmenden, %75.62 katılım oranıyla sandık başına gitti. İlçede 135.239 seçmen oy kullandı.
Geçerli oy sayısı 131.351 olurken geçersiz oy sayısı 3.888 oldu.

FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2024 ve OY ORANLARI: İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

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Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

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Bakırköy Seçim Sonuçları

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