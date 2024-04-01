FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2024 ve OY ORANLARI: İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

31 MART TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ TAMAMLANDI!
Milyonlarca seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıkların yolunu tuttu.
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde oy verme işlemi, sabah 07.00'de başladı ve 16.00'da sona erdi.
Diğer illerde ise sabah 08.00'de başlayan olan oy verme işlemi, 17.00'de tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının ardından sonuçlara ilişkin veriler yayınlanmaya başladı.