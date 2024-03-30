Sakarya Hendek seçim sonuçları! YSK Hendek yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
12:19
Hendek yerel seçim sonuçları sorgulanıyor. 91.486 kişilik nüfusu ile dikkat çeken Hendek'te seçimi kim kazandı, hangi parti sorusu yanıt aramaya başladı. Bu hafta gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek binlerce seçmen için canlı ve anlık Hendek seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte YSK canlı ve anlık oy oranları ile Sakarya Hendek yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı.