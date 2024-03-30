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Haberler Galeri Sakarya Hendek seçim sonuçları! YSK Hendek yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:19

Sakarya Hendek seçim sonuçları! YSK Hendek yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Hendek yerel seçim sonuçları sorgulanıyor. 91.486 kişilik nüfusu ile dikkat çeken Hendek'te seçimi kim kazandı, hangi parti sorusu yanıt aramaya başladı. Bu hafta gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek binlerce seçmen için canlı ve anlık Hendek seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte YSK canlı ve anlık oy oranları ile Sakarya Hendek yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı.

Sakarya Hendek seçim sonuçları! YSK Hendek yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye seçme hakkı için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Milyonlarca seçmen oy pusulasında yer alan adaylardan kendisini temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme mührünü basacak. Hendek yerel seçim sonuçları sandıkların tamamının açılmasının ardından netlik kazanacak. YSK verileri ile il il, ilçe ilçe oy oranları kamuoyunun erişimine açılacak. Peki, 31 Mart 2024 Hendek seçimi kim kazandı, hangi aday önde, seçim sonucu nasıl oldu? İşte, Sakarya Hendek seçim sonuçları ve adayların oy oranları.

SAKARYA HENDEK SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Sakarya Hendek seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sakarya Hendek seçim sonuçları! YSK Hendek yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAKARYA HENDEK SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

CHP Nihat Bayraktar

MHP Turgut Babaoğlu

İYİ Parti Fatih Bayındır

DEM Parti Azat Ayna

Yeniden Refah Menderes Ayvaz

BBP Partisi İrfan Püsküllü

Zafer İsmail Beyazkoç

Hendek Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Sakarya Hendek seçim sonuçları! YSK Hendek yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAKARYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Sakarya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adapazarı Seçim Sonuçları

Akyazı Seçim Sonuçları

Arifiye Seçim Sonuçları

Erenler Seçim Sonuçları

Ferizli Seçim Sonuçları

Geyve Seçim Sonuçları

Hendek Seçim Sonuçları

Karapürçek Seçim Sonuçları

Karasu Seçim Sonuçları

Kaynarca Seçim Sonuçları

Kocaali Seçim Sonuçları

Pamukova Seçim Sonuçları

Sapanca Seçim Sonuçları

Serdivan Seçim Sonuçları

Söğütlü Seçim Sonuçları

Taraklı Seçim Sonuçları

Sakarya Hendek seçim sonuçları! YSK Hendek yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HENDEK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

CHP Nihat Bayraktar, MHP Turgut Babaoğlu, İYİ Parti Fatih Bayındır, DEM Parti Azat Ayna, Yeniden Refah Menderes Ayvaz, BBP Partisi İrfan Püsküllü, Zafer İsmail Beyazkoç ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sakarya Hendek seçim sonuçları! YSK Hendek yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HENDEK MAHALLELERİ

Akarca

Akçayır

Akova

Akpınar

Aksu

Aktefek

Aşağıçalıca

Bakacak

Balıklıihsaniye

Başpınar

Bayraktepe

Beyköy

Beylice

Bıçkıatik

Büyükdere

Çağlayan

Çakallık

Çamlıca

Çamlıca Haraklı

Çayırbaşı

Çiftlik

Çobanyatak

Çukurhan

Dereboğazı

Dereköy

Dikmen

Esentepe

Eskibıçkı

Göksu

Güldibi

Gündoğan

Güney

Hacıkışla

Hacimbey

Halaç

Hamitli

Harmantepe

Hicriye

Hüseyinşeyh

İkbaliye

İkramiye

Kadifekale

Kahraman

Kalayık

Karadere

Karatoprak

Kargalı Hanbaba

Kargalıyeniköy

Kazımiye

Kemaliye

Kırktepe

Kızanlık

Kocaahmetler

Kocatöngel

Köprübaşı

Kurtköy

Kurtuluş

Lütfiyeköşk

Mahmutbey

Martinler

Muradiye

Nuriye

Paşaköy

Pınarlı

Puna Ortaköy

Rasimpaşa

Sarıdede

Sarıyer

Servetiye

Sivritepe

Sofular

Soğuksu

Sukenarı

Süleymaniye

Sümbüllü

Şeyhler

Turanlar

Tuzak

Türbe

Uzuncaorman

Uzunçarşı

Yağbasan

Yarıca

Yayalar

Yeni

Yeniköy

Yeniyayla

Yeşilköy

Yeşilvadi

Yeşilyurt

Yukarıçalıca

Yukarıhüseyinşeyh

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