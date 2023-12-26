Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

Güvenlik güçleri, hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütüne geçit vermedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. Son 1 yılda SİHA destekli yapılan 182 operasyonda 203 terörist etkisiz hale getirildi. 45 enerji alt-yapı tesisi ile silah ve mühimmat depoları yerle bir edildi. PKK'ya katılım büyük oranda düşerken örgütün sorumlu düzeyde eleman bulamadığı belirtildi. Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Suriye'nin Deyrizor şehrinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirmesiyle PKK'ya bir kez daha 'Ensenizdeyiz' mesajı verildi.