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Haberler Galeri Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Giriş Tarihi: 26.12.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 09:20

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

Güvenlik güçleri, hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütüne geçit vermedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. Son 1 yılda SİHA destekli yapılan 182 operasyonda 203 terörist etkisiz hale getirildi. 45 enerji alt-yapı tesisi ile silah ve mühimmat depoları yerle bir edildi. PKK'ya katılım büyük oranda düşerken örgütün sorumlu düzeyde eleman bulamadığı belirtildi. Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Suriye'nin Deyrizor şehrinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirmesiyle PKK'ya bir kez daha 'Ensenizdeyiz' mesajı verildi.

Halit TURAN
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

Türkiye'nin terörle mücadelede izlediği "tehdidi sınır ötesinde bertaraf etme" stratejisi doğrultusunda, Milli İstihbarat Teşkilatı yurtiçi ve yurtdışında yaptığı istihbarı çalışmaların yanı sıra PKK'nın Suriye ve Irak'taki mensuplarını hedef alan operasyonları, yıl boyunca kesintisiz sürdü. PKK'nın sözde üst düzey kadrosuna yönelik nokta operasyonları örgüte büyük darbe vurdu.

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

MİT, son bir yıl içerisinde, çoğunluğu SİHA destekli 182 operasyonda, aralarında sözde yöneticilerinin de bulunduğu toplam 203 teröristi etkisiz hale getirdi. Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatlarında örgütün faydalandığı rafineri, petrol kuyusu, enerji santrali gibi kritik enerji ve altyapı tesisleri, silah ve mühimmat depoları başta olmak üzere 45 hedef de imha edildi.

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Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

ÖRGÜT GÜVENLİK KAYGISI İÇİNDE

Bu operasyonlarda, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları gerçekleştiren ve planlayan teröristlerin yanı sıra terör örgütüne silah, para ve eleman temin eden, özellikle terör örgütünün Suriye ve Irak'ta varlığını sürdürmesi için faaliyet yürüten sözde sorumlular da hedef alındı. Bu kapsamda, 39 sözde örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün finansman ve lojistik imkanları açısından kritik öneme sahip orta ve üst düzey sorumluların etkisiz hale getirilmesi, örgütte büyük tahribata neden oldu.

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

MİT'in sahadaki istihbarat çalışmaları ve çoğunluğu SİHA destekli operasyonlarının, PKK içinde çatışmalara yol açtığı, güvenlik kaygısı nedeniyle teröristlerin karşılıklı suçlamalara giriştiği, örgüt içinde hesaplaşma sürecinin başladığı belirtildi. Üst düzey kayıplarını açıklamak yerine, örgüt içi infazla etkisiz hale getirilen mensuplarının adını kamuoyuyla paylaşan PKK'nın hava harekatlarıyla üzerinde yaratılan baskı, örgütten kopuşları da beraberinde getirdi. Uzun yıllardır terör örgütü PKK bünyesinde yer alan teröristler güvenlik güçlerine teslim olmaya çalışırken, örgüte katılımların da ciddi oranda düştüğü tespit edildi.

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI YAPAMIYORLAR

PKK'nın sözde yöneticileri, hava harekatlarının etkisiyle Suriye ve Irak'ta faaliyet yürütemeyecek hale geldi. Saha ajanlarına hedef olma riskiyle geniş katılımlı toplantılar düzenleyemeyen örgütün sözde yöneticilerin, mensuplarına talimatlarını aktarmakta zorlandığı kaydedildi. Hava keşif faaliyetlerinden korunmak amacıyla terör örgütü mensuplarının tünellerde yaşamaya mecbur kaldığı, bu durumun, örgütün sözde üst düzey sorumlularının psikolojisini bozduğu, sağlık sorunlarının artmasına sebep olduğu belirtildi. PKK yapılan sınır ötesi operasyonlarıyla örgüte eleman temininde de güçlük çekmeye başladı.

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