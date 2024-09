‘’Yavaş’’ belediyecilik esnafı canından bezdirdi! "Bizim de hesap soracağımız bir sandık gelir..."

''MELİH GÖKÇEK 2001 TEKNOLOJİSİ İLE 45 GÜNDE BİTİRMİŞTİ''

Amacımız kimseyi mağdur etmek değil ama ben 7 aydır dükkanımdan zarar yazıyorum. Altyapı çalışması diye bir şey yok. Yağmur Ankaralının korkulu rüyası haline geldi. Venedik olma yolunda gidiyoruz. Burada bir tane su gideri yok. 2001 yılında Melih Gökçek bütün esnaf arkadaşları topladı. '6 ay müsaade ederseniz altına otoparkla birlikte en baştan yaparım' dedi. Biz esnaflar dayanmayız dedik. 2001 teknolojisi ile 45 gün içinde tadilatı bitirildi. 2024 yılında bir yol yapımı 7 aydır bitirilemedi. Şunu sormak istiyoruz. Caddeyi berbat etmek için neden bu kadar zaman ve para harcıyorsunuz?'' şeklinde konuştu.

"İZMİR'DE 2 KİŞİ BU SORUMSUZLUK YÜZÜNDEN CANINDAN OLDU''

Esnaf Necdet Yücel ''Yapılan çalışmalar tamamen plansız ve başıboş şekilde yapılıyor. İş güvenliği diye bir şey yok. Caddenin ortası şantiye alanı gibi her yanı açık. Elektrik kabloları ortada duruyor. Daha birkaç ay önce İzmir'de 2 vatandaşımız bu sorumsuzluk yüzünden canından oldu. Burada defalarca yüksek gerilim hattı patlatıldı. Önlem almak için illa can kaybı mı olması gerekiyor? Burada bir yangın çıksa itfaiye giremez o halde. Her gün elektrik kesintileriyle uğraşıyoruz. Burada gıda işi yapan esnaf kardeşimiz gece gelmiş dolaplarını boşaltmış elektrik kopunca.'' Dedi.