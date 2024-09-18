Giriş Tarihi: 18.09.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
09:12
‘’Yavaş’’ belediyecilik esnafı canından bezdirdi! "Bizim de hesap soracağımız bir sandık gelir..."
Ankaralının başı 'Yavaş' belediyeciliği ile dertte. Ankara'nın Kızılay ilçesinde bulunan İzmir Caddesi esnafı 7 aydır bitmeyen yol çalışması yüzünden zor günler yaşıyor. Kapatılan yollar ve bitmeyen çalışma yüzünden satış yapamayan esnaf sıkıntılarını SABAH'a anlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti ve Mansur Yavaş'ı göreve davet etti. Yaşananlara tepki gösteren esnaf Tahir Doğan, "Biz küçük esnafız, kimseden hesap soramayız ama bizim de hesap soracağımız bir sandık gelir mutlaka karşımıza. Bu yapılanların unutulmaması gerekir." derken, Ankara Kızılay İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk Tanrıverdi; "2016 yılında Melih Gökçek burayı 20 günde yapıp bitirmişti. Buraya sadece yol yapılacak ama daha başkanı bir kere bile burada görmedik" ifadelerini kullandı.