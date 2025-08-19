Giriş Tarihi: 19.08.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025
19:25
2025 yılı hava kuvvetleri sıralaması yayınlandı: Türkiye zirveye yaklaşıyor! İşte 2025 listesi...
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 sıralaması resmi olarak yayımlandı. Global ölçekte askeri güç değerlendirmeleri yapan Global Firepower'ın, hava kuvvetlerinin teknoloji, kapasite ve stratejik etkisini dikkate alarak hazırladığı listede Türkiye, ilk 10 ülke arasındaki yerini korudu. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesi...