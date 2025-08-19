2025 yılı hava kuvvetleri sıralaması yayınlandı: Türkiye zirveye yaklaşıyor! İşte 2025 listesi...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.08.2025 19:25 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:25

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 sıralaması resmi olarak yayımlandı. Global ölçekte askeri güç değerlendirmeleri yapan Global Firepower'ın, hava kuvvetlerinin teknoloji, kapasite ve stratejik etkisini dikkate alarak hazırladığı listede Türkiye, ilk 10 ülke arasındaki yerini korudu. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesi...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesi yayınlandı. Teknolojik gelişmeler, savunma harcamaları ve stratejik kabiliyetler dikkate alınarak hazırlanan listede, geleneksel güç dengeleri korunurken bazı ülkelerin yükselişi dikkat çekiyor. İşte merak edilen o liste...

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2025 LİSTESİ

100- SLOVENYA

99 - PARAGUAY

98 SENEGAL

97 HONDURAS

96 ÇAD

95 SLOVVAKYA

94 URUGUAY

93 MALİ

92 BOTSWANA

91 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

90 YENİ ZEALAND

89 UGANDA

88 EL SALVADOR

87 GÜRCİSTAN

86 BOLİVYA

85- BULGARİSTAN

84- HIRVATİSTAN

83- MACARİSTAN

82 - ERMENİSTAN

81 - ZAMBİYA

80 – DOMİNİK CUMHURİYETİ

79 - LÜBNAN

78 SRİ LANKA

