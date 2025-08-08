600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı? | Mahmut Övür yazdı

GAZETECİYE DÜŞEN GÖLGE

Bazı muhalif gazeteciler, bu skandaldan rahatsızlık duymamış gibi suskun. Oysa İçer, bu isimlere uzun süre sponsor olmuştu. Şimdi ise bu gazetecilerin "bağımsızlığı" ve "tarafsızlığı" sorgulanmakta. Gazeteci Faruk Bildirici'nin şu tespiti, bu bağlamda adeta durumu özetliyor: "Bir gazeteci ya da medya kuruluşu, sponsor şirketin faaliyetlerinden doğrudan sorumlu değildir. Ancak ister istemez o şirketin yanlışlarının lekesi gazetecinin üzerine düşer."

ICRYPEX gibi kripto şirketler, medyada görünürlüklerini bu sponsorluklar sayesinde artırdı. Ancak şimdi kamuoyu, o sponsorluk ilişkilerinin gazetecilik ilkeleriyle ne kadar örtüştüğünü sorguluyor.

