Giriş Tarihi: 08.08.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025
06:41
600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı? | Mahmut Övür yazdı
Kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in, uyuşturucu temin etmek ve genç avukat Göksu Çelebi'yi "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmasıyla başlayan süreç, yalnızca bir ceza davası olmaktan çıkmış; medyayı, finans piyasalarını ve kamu vicdanını sarsan çok yönlü bir skandala dönüşmüştü. SABAH Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde, Gökalp İçer'in 27 Temmuz'da tutuklanmasıyla 31 Temmuz'da şirketin mal varlığına el konulması arasında geçen gizemli 4 günü ele aldı.