CHP’li belediyenin çevre katliamına suçüstü! Bakanlık harekete geçti: 1.8 milyonluk ceza...

Edinilen bilgilere göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ocak 2025'ten bu yana iki kez Buca Belediyesine temizlik işleri şantiyesinin bulunduğu alanda yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde kaçak olarak vahşi depolama yaptığı gerekçesi ile idari para cezası kesmiş.