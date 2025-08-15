Giriş Tarihi: 15.08.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025
07:43
CHP'li belediyenin çevre katliamına suçüstü! Bakanlık harekete geçti: 1.8 milyonluk ceza...
Geçtiğimiz günlerde işçilerin iş bırakması üzerine eline eldiven takıp cadde ve sokaklarda biriken çöpleri toplarken objektiflere poz veren CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman bu sefer fena yakalandı. İlçenin cadde ve sokaklarından toplanan çöpleri Ödemiş'teki bertaraf tesisine götürmek yerine temizlik işleri şantiyesinde yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde yakarak çevre kirliliğine neden olan Buca Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere yakalandı. CHP'li Buca Belediyesine çevre kanununa muhalefetten 1 milyon 869 bin lira idari para cezası kesildi.