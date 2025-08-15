CHP’li belediyenin çevre katliamına suçüstü! Bakanlık harekete geçti: 1.8 milyonluk ceza...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.08.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 07:43

Geçtiğimiz günlerde işçilerin iş bırakması üzerine eline eldiven takıp cadde ve sokaklarda biriken çöpleri toplarken objektiflere poz veren CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman bu sefer fena yakalandı. İlçenin cadde ve sokaklarından toplanan çöpleri Ödemiş'teki bertaraf tesisine götürmek yerine temizlik işleri şantiyesinde yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde yakarak çevre kirliliğine neden olan Buca Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere yakalandı. CHP'li Buca Belediyesine çevre kanununa muhalefetten 1 milyon 869 bin lira idari para cezası kesildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın çevre katliamını fotoğraflarla belgeledi. Buca Belediyesi'nin Çiğli Harmandalı Çöplüğünün kapatılmasının ardından ilçenin cadde ve sokaklarından topladığı çöpleri Ödemiş'teki katı atık bertaraf tesisine götürmek yerine belediyenin temizlik işleri şantiyesinde yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde vahşi depolama yapıp yaktığı belirlendi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Çöplerin yakıldığı bölgede inceleme yapan ekipler tutanak tutup idari işlem başlattı. Fotoğraflarda çöplerin yakılması sonucu çıkan dumanın tüm ilçeyi sardığı görüldü. Çevre Kanununa muhalefetten CHP'li Buca Belediyesine 1 milyon 869 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca İl Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine neden olan sorumlular hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulundu.

BU İLK DEĞİL
SABAH'ın yaptığı araştırma, CHP'li Buca Belediyesinin daha önce de suçüstü yakalandığını ortaya çıkardı.

Edinilen bilgilere göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ocak 2025'ten bu yana iki kez Buca Belediyesine temizlik işleri şantiyesinin bulunduğu alanda yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde kaçak olarak vahşi depolama yaptığı gerekçesi ile idari para cezası kesmiş.

