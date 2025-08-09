Giriş Tarihi: 09.08.2025 06:58
Fenerleri yak, Gazze için umut ışığı ol! On binler bu akşam Ayasofya’ya yürüyecek
İsrail'in Gazze'yi topyekûn işgal kararı almasının ardından, sivil toplum kuruluşları (STK) İstanbul'da yürüyüş düzenleyecek. Bugün akşam namazından sonra Filistin'e Destek Platformu bünyesindeki 15 STK öncülüğünde başlayacak yürüyüşe binlerce vatandaş katılacak. "Gazze'ye Umut Işığı Ol" temasıyla Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne yapılacak yürüyüşte fenerler ile Gazze'deki soykırıma ve insani krize dikkat çekilecek.