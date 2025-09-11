Gelinini öldüren kayınpeder tutuklandı: Savunması kan dondurdu! “Namusumu temizledim”

"TEK BİR BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMEDİ"

Avukat Bektaş ayrıca, "Başak Hanım'ın arkadaşları ve yakın çevresi tarafından da Başak Hanım'ın daha önceden evlilik içerisinde Barış Bey'in şiddetine uğradığı tarafımıza söylendi. Ne olursa olsun, her ne sebeple olursa olsun, herhangi bir şekilde, herhangi bir insanın yaşam hakkının elinden alınmasının hiçbir haklı sebebi olamaz. Onların şu an savunma hakkı varsa ki buna kimse itiraz edemez; benim müvekkilimin de yaşam hakkı vardı. Bunun elinden alınmasının hiçbir hafifletici nedeni de olamaz" diye konuştu.