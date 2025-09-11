Giriş Tarihi: 11.09.2025 19:03
Gelinini öldüren kayınpeder tutuklandı: Savunması kan dondurdu! “Namusumu temizledim”
Ankara'da Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan'ın babası 63 yaşındaki Kudret Arslan tarafından 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde katledildi. Gözaltına alınan katil zanlısı kayınpeder ve oğlu tutuklanırken, Talihsiz kadın yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Öte yandan, cani kayınpeder ifadesinde "Bir anlık gözüm döndü. Namusumu temizledim" dedi.