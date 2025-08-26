Giriş Tarihi: 26.08.2025 06:03
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 06:05
İBB'deki ‘Pis işler’ kronolojisi! Ekrem İmamoğlu döneminde öyle bir sistem kuruldu ki...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet ağında itirafçıların anlattıkları vurgunun boyutunun ne kadar büyük olduğunu ve kirli ilişkiler ağının ne derece karmaşık hale geldiğini gözler önüne serdi. Aslında şu ana kadar ortaya dökülen yolsuzlukların buz dağının görünen kısmını oluşturduğunu ve vurgunun boyutunun bahsedilen rakamların çok daha üstünde olduğunu gösteriyor. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinden İBB'deki yolsuzluk ve rant ağının 2021'de sistemleştiğini zaman geçtikçe ise daha da karmaşıklaştığını ve büyüdüğünü söyledi.