Giriş Tarihi: 16.09.2025 19:41

Kocaeli’de 2 çocuğunun yanında tokat yemişti: Mağdur baba o anları anlattı! “Bana zorla özür diletti”

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çocukları ile birlikte okul yolunda yürüyen baba, yanlarından süratli bir şekilde geçtiği için uyardığı lüks cipin sürücüsü tarafından önü kesilip 2 çocuğunun gözü önünde boğazı tutulup tokat atıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Öte yandan mağdur baba, saldırganın kendisine zorla özür dilettiğinin altını çizerek, "Egosunu tatmin etmek için bana tokatı yapıştırdı" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul yolunda yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen sürücüyü uyardığı için çocuklarının gözü önünde boğazı sıkılıp, tokat atıldı.

Durum üzerine harekete geçen ekipler şahsı gözaltına alırken, işlemleri tamamlanan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur adam ise yaşadığı dehşet anlara ilişkin A Haber'e konuştu.

"BANA ZORLA ÖZÜR DİLETTİ"

"Biz kendimizi kenara atamadık iki araç arasında kaldık. Karşı yönden bize doğru çok süratli bir şekilde geliyordu, kolumu kaldırarak yavaş, yavaş nasıl geliyorsun çocuklar var dedim. Kardeşi koluma vurarak bana müdahale etti.

Şoför de bana doğru hızlı bir şekilde inerek İki eliyle benim suratımdan tuttu. Çocuğumun elini tutuyorum, çocuğumun eli titriyor.

Oğlum arkamda sağa sola bakıyor, biliyor kavga çıkabileceğini. Bana, özür dileyeceksin dedi. Ben de çocuklarımın yanında kavga çıkmasın psikolojileri bozulmasın diye haklı olduğum halde alttan alıp özür diledim.

Ama kendisi egosunu tatmin etmek için bana tokatı yapıştırdı. Tanıyan tanımayan herkes bize destek oldu, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelmiş, 2 çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba Ö.K., süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyarmıştı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesmişti.

Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girmiş, tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat atmıştı.

İsminin O.C. (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., polis ekipleri tarafından dün gözaltına alınmış, olaya ilişkin ifadesi Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan O.C. ile kardeşi C.C. Gebze Adliyesi'ne sevk edilmişti.


"AĞZINI KAPATIYORUM"

Adliye sevk edilen şüphelilerden O.C., "Neden yaptın?" sorusuna, "Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" yanıtını vermişti.

TUTUKLANDI

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu saldırganın tutuklandığını duyurdu. Tunç yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz.

Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; 'Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından gözaltına alınan; Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir." ifadelerine yer verdi.