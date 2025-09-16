Giriş Tarihi: 16.09.2025 19:41
Kocaeli’de 2 çocuğunun yanında tokat yemişti: Mağdur baba o anları anlattı! “Bana zorla özür diletti”
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çocukları ile birlikte okul yolunda yürüyen baba, yanlarından süratli bir şekilde geçtiği için uyardığı lüks cipin sürücüsü tarafından önü kesilip 2 çocuğunun gözü önünde boğazı tutulup tokat atıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Öte yandan mağdur baba, saldırganın kendisine zorla özür dilettiğinin altını çizerek, "Egosunu tatmin etmek için bana tokatı yapıştırdı" dedi.