O katip her şeyi anlattı! Rezan Epözdemir’i panikleten olay: Soruşturmada şok detaylar...

UYAP'TAN ALINAN KİMLİK BİLİGİLERİ

İki ismin çok samimi olduğunu ifade eden Kürşat Yılmaz, "Rezan neredeyse haftada bir sıklıkla Cengiz'in odasına ziyarete gelirdi. Cengiz'in odasına gelişlerinde yaklaşık 4-5 kez bizim büromuz ile alakası olmayan, soruşturmasını bizim yürütmediğimiz şahsi vekaletle takip ettiği dosyalarda tarafların kimlik bilgilerini, adreslerini veya UYAP sistemi üzerinden sorgulanabilen diğer bilgileri Cengiz Çallı'nın UYAP üzerindeki savcılık rolü ekranından sorguladığına şahit oldum." dedi.



BAŞKA HAKİM VE SAVCILARDAN DOSYANIN HIZLANMASI İÇİN TALEPLERDE BULUNDU

Yılmaz, "Ayrıca Rezan Epödemir'in Cengiz Çallı'dan Bakırköy Adliyesinde diğer birimlerde olan şahsi vekalet sunduğu veya sunmayı düşündüğü dosyalara ilişkin ilgili hakim savcıları arattırarak dosyanın delil durumunu, geldiği aşamayı, dosyanın hızlandırılması gibi taleplerde bulunuyordu. Cengiz Çallı'nın Rezan'ın bu talepleri üzerine şu an isimlerini hatırlamadığım hakim savcılardan bilgi almaya çalıştığını biliyorum. Ancak konuşma içeriklerine şahit olmadığım için ilgili hakim savcıların dosyalarına ilişkin bilgi verip vermediklerini ya da talebi karşılayıp karşılamadıklarını bilmiyorum."