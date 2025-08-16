Giriş Tarihi: 16.08.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025
06:47
O katip her şeyi anlattı! Rezan Epözdemir'i panikleten olay: Soruşturmada şok detaylar...
Rüşvet suçundan tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir soruşturması kapsamında ifade veren eski savcı Cengiz Çallı'nın katibinin ifadesine ulaşıldı. İtiraf dolu ifadede, Çallı ve Epözdemir arasında hayatın olağan akışına aykırı durumların yaşandığı, Çallı'nın Epözdemir'in dosyaları için başka hakim-savcılardan ricada bulunduğu anlatıldı. Cengiz Çallı hakkında rüşvetten soruşturma başlatıldığı gün Rezan Epözdemir'in panikle araçtaki şerhin kaldırılması için koruma polisini aradığı ifadede dikkat çeken detaylar arasına girdi.