Giriş Tarihi: 23.08.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 19:03
SON DAKİKA | Acı haberler peş peşe geldi! Konya ve Malatya'daki kazalarda 7 kişi öldü
Son dakika haberi... Malatya-Ankara karayolu Bayramuşağı mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı. Bir acı haber de Konya'dan geldi. Konya'nın Doğanhisar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Çekici sürücüsü Ahmet Kapçı (52) olay yerinde, otomobildeki İsmail Altıok (76) ve yanında bulunan kadın yolcu ise hastanede yaşamını yitirdi.