Haberler Galeri SON DAKİKA | Acı haberler peş peşe geldi! Konya ve Malatya'daki kazalarda 7 kişi öldü
Giriş Tarihi: 23.08.2025 19:02 Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 19:03

SON DAKİKA | Acı haberler peş peşe geldi! Konya ve Malatya'daki kazalarda 7 kişi öldü

Son dakika haberi... Malatya-Ankara karayolu Bayramuşağı mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı. Bir acı haber de Konya'dan geldi. Konya'nın Doğanhisar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Çekici sürücüsü Ahmet Kapçı (52) olay yerinde, otomobildeki İsmail Altıok (76) ve yanında bulunan kadın yolcu ise hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Bayramuşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Edinilen bilgilere göre, saat 17.00 sıralarında otomobil, Darende istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken virajı alamayarak karşı şeride geçti.

Araç, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yol, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

BİR ACI HABER DE KONYA'DAN
Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Kuz Mahallesi Yenidoğanhisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil ile Ahmet Kapçı idaresindeki TIR çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle şarampole düşen TIR'da yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Ekipler yapılan kontrollerde TIR sürücüsü Ahmet Kapçı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobildeki İsmail Altıok ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın ise kaldırıldıkları İlçe Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor.