Giriş Tarihi: 19.08.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025
06:56
SON DAKİKA | CHP’de delege savaşları! İlk haftadan ortalık karıştı: İzmit’te yumruklar Erzurum’da hile iddiaları
Son dakika haberi: CHP'de parti yönetimi ile iç muhalefet arasındaki bilek güreşi, mahalle seçimlerine kadar indi. İki kanat arasında seçimler öncesi başlayan söz düellosu, 13 Ağustos'un ardından birçok ilde fiziki müdahaleye dönüştü. Bazı noktalarda partililer birbirinden şikayetçi olurken, bazı noktalardaki gerginliğe ise polis müdahale etti.