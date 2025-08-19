SON DAKİKA | CHP’de delege savaşları! İlk haftadan ortalık karıştı: İzmit’te yumruklar Erzurum’da hile iddiaları

İZMİT'TE YER KAVGASI



İzmit'teki seçimlerde ise yer kavgası çıktı. Edinilen bilgilere göre, Alikahya Fatih Mahallesi seçiminin İzmit İlçe Binası'nda yapılmasına tepki gösteren bir kişi ile belediye yetkilileri arasında sözlü tartışma ve arbede yaşandı.



