SON DAKİKA | CHP’de delege savaşları! İlk haftadan ortalık karıştı: İzmit’te yumruklar Erzurum’da hile iddiaları

Giriş Tarihi: 19.08.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 06:56

Son dakika haberi: CHP'de parti yönetimi ile iç muhalefet arasındaki bilek güreşi, mahalle seçimlerine kadar indi. İki kanat arasında seçimler öncesi başlayan söz düellosu, 13 Ağustos'un ardından birçok ilde fiziki müdahaleye dönüştü. Bazı noktalarda partililer birbirinden şikayetçi olurken, bazı noktalardaki gerginliğe ise polis müdahale etti.

Son dakika haberi: CHP'de parti yönetimi ile iç muhalefet arasındaki bilek güreşi, mahalle seçimlerine kadar indi. İki kanat arasında seçimler öncesi başlayan söz düellosu, 13 Ağustos'un ardından birçok ilde fiziki müdahaleye dönüştü.

'ALLAH BELANIZI VERSİN' SESLERİ

1 hafta önce başlayan delege seçimleri kapsamında en sert arbede, Samsun Atakum'da yaşandı. İlçede yapılan seçimlerde, iki grup arasındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında CHP İlçe Başkanı Adem Kürek'in "Allah belanızı versin" diyerek tepkisini dile getirmesi gündem oldu.

Bir kişinin beyin kanaması geçirdiği kavgada tekme atılan isimlerden birinin de ilçe başkan adaylarından Şevket Özkaya olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayın ardından 2 kişi gözaltına alındı.

İZMİT'TE YER KAVGASI

İzmit'teki seçimlerde ise yer kavgası çıktı. Edinilen bilgilere göre, Alikahya Fatih Mahallesi seçiminin İzmit İlçe Binası'nda yapılmasına tepki gösteren bir kişi ile belediye yetkilileri arasında sözlü tartışma ve arbede yaşandı.

Diğer partililerin de kavgaya karışmasıyla durum kontrolden çıktı. Yaşanan olay sonrası partililer uzun süre sakinleşmekte zorlandı.

ERZURUM'DA HİLE İDDİASI

Erzurum Palandöken'deki seçimler de muhalif kanadın tepkisine sebep oldu. Palandöken İlçe Başkanlığı'nın delege seçim tarihini hileyle öne çekme girişiminde bulunup usulsüzlük yaptığı iddia edildi.

Atılan bu adıma sert tepki gösteren muhalifler, suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek parti tüzüğünün çiğnendiğini öne sürdü.