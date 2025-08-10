Giriş Tarihi: 10.08.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025
07:39
SON DAKİKA | CHP’li Karabağlar Belediyesi’nden skandal! Havuzda 25 milyon liralık vurgun
Son dakika haberi: İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi'nin Uzundere'deki Aqua Yaşam yüzme havuzu, 2019'da açıldığında 2 bin kişi hizmet aldı. Bu sayı 2020'de 10 bin, 2021'de 25 bin, 2022'de 55 bin, 2023'te ise 60 bin kişiye ulaştı. Bu ivmeyle 2024'te 70-75 bine yükselmesi gereken ziyaretçi sayısı 40 bine düştü. Kayıtlarda gelen kişi sayısının 40 bin gösterilmesi kafaları karıştırdı.