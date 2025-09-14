Giriş Tarihi: 14.09.2025 07:30
SON DAKİKA | Denklik şebekesinin kirli ağı! Diplomaları harita çizim uzmanlarına yaptırmışlar: SABAH rüşvet tarifesine ulaştı
Son dakika haberi: Yurt dışındaki Türkiye'de denkliği olan üniversitelerden alınmış gibi birebir sahte diploma hazırlayan "denklik" şebekesinin, diplomaları harita çizim uzmanlarına yaptırdığı ortaya çıktı. 400'den fazla öğrenciyi üniversite mezunu gibi gösterdiği belirlenen şebekenin lise mezunu dahi olmayan kişileri usulsüzlüklerle mezun edip birçok üniversiteye yerleşmesini sağladığı tespit edildi.