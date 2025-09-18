Giriş Tarihi: 18.09.2025 07:55
SON DAKİKA | Eşi ve oğlu boğularak ölmüştü! Doktor babadan çelişkili ifadeler: Görgü tanığı korkunç gerçeği anlattı
Son dakika haberi: Samsun Bafra'da kullandığı otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçması sonucu eşi ve çocuğu ölen doktor Serdar Kıyak, çelişkili ifadeler verince cinayetten tutuklandı. Gülşah Kıyak'ın, arkadaşına 'Kocam beni tehdit ediyor' mesajı gönderdiği iddia edildi. Bir görgü tanığı da 'Onları kurtarmak için hiç çabalamadı' dedi