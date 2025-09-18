Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 07:55 Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 07:57

SON DAKİKA | Eşi ve oğlu boğularak ölmüştü! Doktor babadan çelişkili ifadeler: Görgü tanığı korkunç gerçeği anlattı

Son dakika haberi: Samsun Bafra'da kullandığı otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçması sonucu eşi ve çocuğu ölen doktor Serdar Kıyak, çelişkili ifadeler verince cinayetten tutuklandı. Gülşah Kıyak'ın, arkadaşına 'Kocam beni tehdit ediyor' mesajı gönderdiği iddia edildi. Bir görgü tanığı da 'Onları kurtarmak için hiç çabalamadı' dedi

İlhan DEMİRCİOĞLU
Son dakika haberi: Samsun Bafra'daki Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olan Serdar Kıyak'ın (32) sürücüsü olduğu otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu.

Kıyak'ın Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğünde çalışan eşi Gülşah Kıyak (31) ile oğulları Alperen Poyraz (3) boğuldu. Serdar Kıyak olaydan yara almadan kurtuldu.

Cenazede gözyaşı döken Serdar Kıyak tabuta sarılıp, 'oğlum' diye feryat etmişti.

Soruşturmada çelişkili ifadeler veren Serdar Kıyak 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

Zanlı Kıyak ifadesinde "Virajı alamadık, nehre uçtuk. Sonrasında ben kurtuldum ama tekrar suya girip onları kurtarmaya çalıştım" dedi.

Ancak bir görgü tanığı "Sudan çıktı kenarda bekledi. Kurtarmaya yönelik çabası olmadı" şeklinde ifade verdi.

ORTAYA ÇIKAN MESAJ KAN DONDURDU: KAZA DEĞİL CİNAYET!

Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine 'Beni tehdit ediyor' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, 12 Eylül'de saat 16.50 sıralarında Serdar Kıyak idaresindeki otomobilin Asar Mahallesi Asarkale mevkisinde Bafra-Tepebaşı Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne düştüğünü belirtti.

Sürücünün eşi Gülşah Karaman Kıyak ile çocukları Poyraz Kıyak'ın hayatını kaybettiği, Serdar Kıyak'ın ise hafif yaralı olarak kurtulduğu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca resen adli soruşturma başlatıldığını aktardı.

Aksoy, "Şüpheli sürücü Serdar Kıyak'ın çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir.

Soruşturmaya çok yönlü şekilde titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.