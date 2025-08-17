Giriş Tarihi: 17.08.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025
07:34
SON DAKİKA | Firari Emrah Bağdatlı CHP trollerini paravan şirket ten fonladı! 360 milyon TL'lik şüpheli hesap hareketi
Son dakika haberi: İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda, İmamoğlu ve CHP trollerini fonladığı tespit edilen firari Emrah Bağdatlı'nın sahibi olduğu Karpuz Danışmanlık isimli paravan şirketin 360 milyon TL'ye yakın şüpheli hesap hareketi BDDK raporuyla tespit edildi.