SON DAKİKA | Firari Emrah Bağdatlı CHP trollerini paravan şirket ten fonladı! 360 milyon TL’lik şüpheli hesap hareketi

Son dakika haberi: Raporda, Karpuz Danışmanlık ile örgütün bir diğer para kasası Hüseyin Köksal'ın tekstil firması arasında 312 milyon TL para akışı belirlenirken Kültür AŞ ve Medya AŞ'den ihale alan firmalarla ise 40 milyon TL'lik hesap hareketi belirlendi. Bağdatlı'nın, örgütün sosyal medya yapılanması bu şirket üzerinden fonladığı öngörülüyor.