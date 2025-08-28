Giriş Tarihi: 28.08.2025 07:44
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 07:46
SON DAKİKA | Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon TL istemişlerdi! Film gibi olayda yeni gelişme: Para gelmezse kanlı gömleğini göndeririz
Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz aralık ayında babasının hurda dükkânında çalışan Sinan Ünal (36) kendini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından fidye için kaçırıldı. Şüpheli şahıslar baba Recep Ünal'ı arayarak 12 milyon TL fidye istedi. Olayın duyulması ile telaş yapan fidyeciler Ünal'ı Silivri'de bir araziye bırakıp kaçsa da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.