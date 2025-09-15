Giriş Tarihi: 15.09.2025 07:35
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 07:37
SON DAKİKA | İşkence ederek fuhuşa zorluyorlardı! Masaj salonu çetesine rekor ceza: Polis baskınına karşın özel selektör sistemi
Son dakika haberi: Konya'da masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen fuhuş operasyonlarında 19'u tutuklu 33 sanık hakkında soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan 10 yıldan 147 yıla kadar değişen cezalarla hapis cezası istemiyle dava açıldı.