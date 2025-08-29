Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 07:21 Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 07:24

Son dakika: Liseli Kübra Sofioğlu’nu hayattan koparan ehliyetsiz sürücüye ödül gibi ceza!

Diyarbakır'da geçen Mayıs'ta, lise öğrencisi 18 yaşındaki Kübra Sofioğlu'na çarparak ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.C. hakkında, 'Bilinçli Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Neden Olma Suçundan' 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kübra'nın ağabeyi Ali Sofioğlu, kardeşinin ölümüne yol açan sürücünün, kasten ölüme sebebiyet vermek suçundan ceza almasını ve bunun da emsal karar olmasını istedi. İfadesinde 70-80 km hızla gittiğini öne süren sanığın, kaza anında 145 kilometre hız yaptığı da belirlendi.

Diyarbakır'da 6 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında, Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu, babasının aracıyla aşırı hız yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.G.'nin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan sürücü hakkındaki soruşturma tamamlandı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, C.G. hakkında TCK 85. madde gereğince 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca TCK'nın 22/3 maddesi uyarınca suçun "bilinçli taksirle" işlendiği kanaatine varılarak cezanın yarı oranında artırılması istendi. Böylece sanığın 9 yıla kadar hapis cezası alması talep edildi.

C. G., 'Bilinçli Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Neden Olma Suçundan' Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Kübra'nın ağabeyi Ali Sofioğlu ise sürücünün kasten ölüme sebebiyet vermek suçundan ceza almasını ve bunun da emsal bir karar olmasını istedi.

KAMERA KAYITLARINDA HIZI 145 ÇIKTI

Tutuklu sanık C.G. ise ifadesinde 70-80 km hızla gittiğini, önündeki aracın ani fren yapması üzerine direksiyonu sola kırdığını ve bu sırada Sofioğlu'na çarptığını öne sürdü. Ancak araçta bulunan üç arkadaşı ise aşırı hız yaptığını ve kendisini defalarca uyardıklarını ifade ederek bu savunmayı yalanladı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasında elde edilen kamera görüntüleri, sürücünün iddiasını çürüttü. Görüntülerde C.G., olay anında 145,4 kilometre hızla seyrettiği belirlendi.

Savcılık, sürücünün hız limitini aşmasına rağmen "suçtan kurtulmak için" daha düşük hızda olduğunu iddia ettiğine dikkat çekti.

