Son dakika: Liseli Kübra Sofioğlu’nu hayattan koparan ehliyetsiz sürücüye ödül gibi ceza!

KAMERA KAYITLARINDA HIZI 145 ÇIKTI

Tutuklu sanık C.G. ise ifadesinde 70-80 km hızla gittiğini, önündeki aracın ani fren yapması üzerine direksiyonu sola kırdığını ve bu sırada Sofioğlu'na çarptığını öne sürdü. Ancak araçta bulunan üç arkadaşı ise aşırı hız yaptığını ve kendisini defalarca uyardıklarını ifade ederek bu savunmayı yalanladı.