Giriş Tarihi: 29.08.2025 07:21
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 07:24
Son dakika: Liseli Kübra Sofioğlu’nu hayattan koparan ehliyetsiz sürücüye ödül gibi ceza!
Diyarbakır'da geçen Mayıs'ta, lise öğrencisi 18 yaşındaki Kübra Sofioğlu'na çarparak ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.C. hakkında, 'Bilinçli Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Neden Olma Suçundan' 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kübra'nın ağabeyi Ali Sofioğlu, kardeşinin ölümüne yol açan sürücünün, kasten ölüme sebebiyet vermek suçundan ceza almasını ve bunun da emsal karar olmasını istedi. İfadesinde 70-80 km hızla gittiğini öne süren sanığın, kaza anında 145 kilometre hız yaptığı da belirlendi.