Teslime’nin sevgilisi tam bir psikopat çıktı! sosyal medyadaki mesajı dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 09.08.2025 06:35 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 06:37

Aydın'ın Efeler ilçesinde, orman yolunda başından tabancayla vurulmuş cesedi bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) erkek arkadaşı Efehan Fidan tam bir psikopat çıktı. 6 ay önce kardeşini döven aynı okuldaki 17 yaşındaki B.A.'yı 3 arkadaşıyla beraber mezarlığa götüren Efehan Fidan'ın genci öldüresiye dövdükten sonra okuduğu okulun bahçesine atıp kaçtığı ortaya çıktı. Ayrıca Fidan'ın sosyal medya hesabındaki mesajı da dikkat çekti. Fidan'ın Instagram sayfasına 'kaybetmekten korkma' yazdığı görüldü. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan ve çelişkili ifadeler veren Fidan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Fidan'ın el svap incelemesi sonucu silahı ateşleyip ateşlemediği ortaya çıkacak. Öte yandan Teslime Hanedan memleketi Mersin'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ceyhan TORLAK
Korkunç olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda meydana geldi. Silah sesleri sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgede arama yapan polis, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş hareketsiz yatan kadın ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi. Polis ekipleri Hanedan'ın sevgilisi Efehan Fidan'ı gözaltına aldı. Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

ÇELİŞKİLERİ İFADELER VERDİ
Fidan polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım" dedi. Efehan Fidan daha sonra verdiği ifadesinde ise"Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dedi. 2 farklı ifade vermesi akıllarda soru işareti bıraktı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Yapılan araştırmada, olay öncesi Teslime Hanedan ile Efe F., onun arkadaşları Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B.'nin bölgeye taksi ile geldikleri tespit edildi. Taksi şoförü de söz konusu grubu o bölgede indirdiğini polis ekiplerine bildirdi. Polis, Efe F.'nin yanı sıra şüpheli olarak yanlarındaki 4 arkadaşını da gözaltına aldı. 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAYBETMEKTEN KORKMA
Teslime Hanedan'ın (20), erkek arkadaşı Efehan Fidan psikopat çıktı. 6 ay önce kardeşini döven aynı okuldaki 17 yaşındaki B.A.'yı 3 arkadaşıyla beraber mezarlığa götüren Efehan Fidan'ın genci öldüresiye dövdükten sonra okuduğu okulun bahçesine atıp kaçtığı ortaya çıktı. Ayrıca Fidan'ın sosyal medya hesabındaki mesajı da dikkat çekti. Fidan'ın Instagram sayfasına 'kaybetmekten korkma' yazdığı görüldü. Fidan'ın el svap incelemesi sonucu silahı ateşleyip ateşlemediği ortaya çıkacak.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Üniversite öğrencisi Teslime'nin naaşı ise otopsi sonrasında memleketi Mersin'in Mut ilçesinde gönderildi. İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesine götürülen Teslime için cenaze töreni düzenlendi. Teslime'nin cansız bedeni cenaze namazının ardından köy mezarlığında sabah saatlerinde dualarla toprağa verildi.

