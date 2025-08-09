Giriş Tarihi: 09.08.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025
06:37
Teslime’nin sevgilisi tam bir psikopat çıktı! sosyal medyadaki mesajı dikkat çekti...
Aydın'ın Efeler ilçesinde, orman yolunda başından tabancayla vurulmuş cesedi bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) erkek arkadaşı Efehan Fidan tam bir psikopat çıktı. 6 ay önce kardeşini döven aynı okuldaki 17 yaşındaki B.A.'yı 3 arkadaşıyla beraber mezarlığa götüren Efehan Fidan'ın genci öldüresiye dövdükten sonra okuduğu okulun bahçesine atıp kaçtığı ortaya çıktı. Ayrıca Fidan'ın sosyal medya hesabındaki mesajı da dikkat çekti. Fidan'ın Instagram sayfasına 'kaybetmekten korkma' yazdığı görüldü. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan ve çelişkili ifadeler veren Fidan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Fidan'ın el svap incelemesi sonucu silahı ateşleyip ateşlemediği ortaya çıkacak. Öte yandan Teslime Hanedan memleketi Mersin'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.