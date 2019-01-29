Haberler Galeri Adeta dev bir duta benziyor... Mucizevi meyve kansere derman oluyor! Adeta dev bir duta benziyor... Mucizevi meyve kansere derman oluyor! Çeşitli meyveler, sebzeler ve diğer besinler genellikle mükemmel çalışma düzeni sağladıkları için süper gıdalar olarak adlandırılır. Bu tür gıdalar çeşitli iltihaplarla savaşabilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve kanser riskini azaltabilir. İşte o süper besinlerden altısı... Giriş Tarihi: 29.01.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 15:39
Sağlıklı oldukları için uzmanlar tarafından tüketmemiz konusunda tavsiye edilen mucizevi bu besinleri sizin için derledik...
Kurt üzümü Kurt üzümü, vücutta bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan ve cildin iyileşmesime yarayan doğal enerji kaynağıdır. Ayrıca kurt üzümü, kanserle savaşma yeteneğini güçlendirir. Göz sağlığını koruma, karaciğeri temizleme ve kan şekeri seviyelerini stabilize etme özelliği ile kurt üzümü, tüketilen bir meyve olmalıdır. Kakao çekirdeği İçerdiği güçlü flavonoid sayesinde kakao çekirdekleri bir süper gıda olarak kabul edilir. Doğal yollardan tansiyonu ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olurlar. Kakao çekirdeklerindeki antioksidanlar, hasara neden olabilecek radikallerle savaşır ve vücudun hastalıklardan korunmasına yardımcı olur. Ayrıca vücuda doğal bir enerji artışı sağlayarak ruh sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Spirulina Bir çeşit yosun olan bu süper besin diyetinize eklenmesi halinde tehlikeli toksinlerin yanı sıra bakteri ve mantarların vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Araştırmalar spirulina'nın kanserle savaşmaya, kan basıncını ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olacağını gösterir. Noni (Hint dutu) Noni meyvesi, ruh halini düzenlemeye, uykusuzlukla savaşmaya ve kas, eklem ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilecek doğal yatıştırıcı özelliklere sahiptir.
Anti bakteriyel özelliği olan bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, enfeksiyonları önlemeye, hipertansiyonla mücadele eder.
Ayrıca bu süper besin kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.