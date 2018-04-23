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Bu bahar mutlaka denemeniz gereken lar

Giriş Tarihi: 23.04.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 12:13
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Bu bahar mutlaka denemeniz gereken lar
Bu bahar mutlaka denemeniz gereken rujlar

MENEKŞE

Dudaklarda menekşe tonları son yıllarda en çok sevdiğimiz görünümlerden. Menekşe tonu lara bahar ayında mutlaka şans verilmesi gerekiyor.

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Bu bahar mutlaka denemeniz gereken lar
Bu bahar mutlaka denemeniz gereken rujlar

SOFT RENKLER

Bahar aylarında kullanacağınız bu lar sayesinde çok daha alımlı görünmek mümkün

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Bu bahar mutlaka denemeniz gereken lar
Bu bahar mutlaka denemeniz gereken rujlar

FUŞYA

Fuşya lar, hiç şüphesiz sezon bitmeden denemeniz gereken renklerin başında geliyor. Bu renkler adeta baharın tüm enerjisini dudaklarınıza taşıyor !

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Bu bahar mutlaka denemeniz gereken lar
Bu bahar mutlaka denemeniz gereken rujlar

NUDE TONLAR

Nude makyaj modası bu bahar da popülerliğine hız kesmeden devam ediyor. Nude tonlarda kullanacağınız lar ile doğal güzelliğinizden taviz vermeden sadece dudaklarınıza küçük dokunuşlarla harika bir görünüm yaratabilirsiniz.

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Bu bahar mutlaka denemeniz gereken lar
Bu bahar mutlaka denemeniz gereken rujlar

BİR KLASİK ! : KIRMIZI RUJ

Kırmızı bir klasiktir. Birçok kadının çokça tercih ettiği kırmızı ve tonları kişiden kişiye farklı durmakla birlikte size daha feminen bir hava sağlıyacaktır.

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