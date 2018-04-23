Bu bahar mutlaka denemeniz gereken rujlar

MENEKŞE Dudaklarda menekşe tonları son yıllarda en çok sevdiğimiz görünümlerden. Menekşe tonu rujlara bahar ayında mutlaka şans verilmesi gerekiyor. SOFT RENKLER Bahar aylarında kullanacağınız bu rujlar sayesinde çok daha alımlı görünmek mümkün FUŞYA Fuşya rujlar, hiç şüphesiz sezon bitmeden denemeniz gereken renklerin başında geliyor. Bu renkler adeta baharın tüm enerjisini dudaklarınıza taşıyor ! NUDE TONLAR Nude makyaj modası bu bahar da popülerliğine hız kesmeden devam ediyor. Nude tonlarda kullanacağınız rujlar ile doğal güzelliğinizden taviz vermeden sadece dudaklarınıza küçük dokunuşlarla harika bir görünüm yaratabilirsiniz. BİR KLASİK ! : KIRMIZI RUJ Kırmızı ruj bir klasiktir. Birçok kadının çokça tercih ettiği kırmızı ve tonları kişiden kişiye farklı durmakla birlikte size daha feminen bir hava sağlıyacaktır.