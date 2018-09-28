Bu sebzeler kalp dostu!

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Öğünlerinizde ne kadar çok ve çeşitli sebze, yeşillik varsa kalbiniz de o kadar sağlıklı olur. Ama bazıları var ki kalp ve damar sağlığınızı korumada bir adım öne çıkıyor dedi ve kalp dostu sebzeleri açıkladı:

BRÜKSEL LAHANASI VE KARNABAHAR, KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR!



Dr. Ümit Aktaş konuyla ilgili; "Lahanagiller olarak bilinen sebzeler, kanserden koruyan önemli bir etkiye sahiptir. Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana, kalp ve damar sağlığı için mucizevi etkiyle sahip besinlerdir. Yapılan araştırmalara göre, sofranızda ne kadar çok sebze varsa atar damarlarınız da o kadar ince ve elastik oluyor. Damarların kalınlaşması ise kan akışını kısıtlayarak kalp krizine kadar giden bir süreci tetikliyor. Yani, sebze tüketiminiz arttıkça damarlarınızın sağlığı da o oranda iyileşiyor" diyor.