Türkiye'nin en iyi haber sitesi

kıyafetleri değerlendirip yepyeni lere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları

Giriş Tarihi: 21.09.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 11:38
  • 1
  • 23
kıyafetleri değerlendirip yepyeni lere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları
Eski kıyafetleri değerlendirip yepyeni giysilere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları

1. 3 çocuk annesi olan Sarah Tyau, ilk çocuğu doğduktan sonra tasarruf etmek için kıyafetleri geri dönüştürmeye başladı

  • 2
  • 23
kıyafetleri değerlendirip yepyeni lere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları
Eski kıyafetleri değerlendirip yepyeni giysilere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları

2. Ancak tasarruf etmek için başvurduğu bu yol zamanla felsefesi haline geldi. Temelde dünyanın ikinci sanayi kirliliğini yaratan giyim sektörüne karşı bir savaştı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 23
kıyafetleri değerlendirip yepyeni lere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları
Eski kıyafetleri değerlendirip yepyeni giysilere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları

3. Tüketime teşvik eden ve sürekli olan değişen, yenisi almadığımızda suçlu ve eksik hissettiren sektörü büyük bir atık kirliliği yaratıyor, herkes aldıklarını kısa bir süre sonra kenara fırlatıyor

  • 4
  • 23
kıyafetleri değerlendirip yepyeni lere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları
Eski kıyafetleri değerlendirip yepyeni giysilere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları

4. Bunun farkına varan Sarah Tyau, evdeki yüzlerce kıyafeti tüm ailesi için mükemmel parçalara dönüştürüyor

  • 5
  • 23
kıyafetleri değerlendirip yepyeni lere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları
Eski kıyafetleri değerlendirip yepyeni giysilere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları

5. Küçük kızları ise yaptıklarına adeta hayran ve oldukça ilgililer. Sarah da kızlarına dikiş dikmeyi ve bir kıyafeti nasıl modern ve kullanışlı bir hale getirebileceklerini öğretiyor

  • 6
  • 23
kıyafetleri değerlendirip yepyeni lere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları
Eski kıyafetleri değerlendirip yepyeni giysilere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları

6. Sarah küçük yaşlarına rağmen güçlü bir anlayışları ve yaratıcılıkları olduğunu düşünüyor. İleride kendisinden çok daha iyi işler yapacaklarına inanıyor

  • 7
  • 23
kıyafetleri değerlendirip yepyeni lere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları
Eski kıyafetleri değerlendirip yepyeni giysilere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları

7. Sarah'ın herhangi bir eğitimi yok. Sadece ev ekonomisi dersleri almış ve çoğu şeyi kendi öğrenmiş. Çocukları olduğu için bu becerisine yoğun zaman harcayamadığını ancak kendini geliştireceğini söylüyor

BİZE ULAŞIN