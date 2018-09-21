Eski kıyafetleri değerlendirip yepyeni giysilere dönüştüren annenin muhteşem tasarımları

1. 3 çocuk annesi olan Sarah Tyau, ilk çocuğu doğduktan sonra tasarruf etmek için eski kıyafetleri geri dönüştürmeye başladı 2. Ancak tasarruf etmek için başvurduğu bu yol zamanla felsefesi haline geldi. Temelde dünyanın ikinci sanayi kirliliğini yaratan giyim sektörüne karşı bir savaştı 3. Tüketime teşvik eden ve sürekli olan değişen, yenisi almadığımızda suçlu ve eksik hissettiren moda sektörü büyük bir atık kirliliği yaratıyor, herkes aldıklarını kısa bir süre sonra kenara fırlatıyor 4. Bunun farkına varan Sarah Tyau, evdeki yüzlerce eski kıyafeti tüm ailesi için mükemmel parçalara dönüştürüyor 5. Küçük kızları ise yaptıklarına adeta hayran ve oldukça ilgililer. Sarah da kızlarına dikiş dikmeyi ve eski bir kıyafeti nasıl modern ve kullanışlı bir hale getirebileceklerini öğretiyor 6. Sarah küçük yaşlarına rağmen güçlü bir moda anlayışları ve yaratıcılıkları olduğunu düşünüyor. İleride kendisinden çok daha iyi işler yapacaklarına inanıyor 7. Sarah'ın herhangi bir eğitimi yok. Sadece ev ekonomisi dersleri almış ve çoğu şeyi kendi öğrenmiş. Çocukları olduğu için bu becerisine yoğun zaman harcayamadığını ancak kendini geliştireceğini söylüyor