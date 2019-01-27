Hem beyni güçlendiriyor hem zayıflatıyor! Bu diyetle haftada 3 kilo verin...

Bugün dünyada yaklaşık 50 milyon demans hastası var ve bu sayı her yıl 10 milyon artış göstermekte. Bu nedenle 2015'te Harvard ve Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar beyin fonksiyonlarını geliştirecek ve bunamayı önleyecek bir diyet modeli geliştirdiler. MIND Diyeti, beynin yaşlanmadan etkilenme süresini 7.5 yıl azaltan, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini yüzde 53'e kadar düşüren süper bir diyet modeli. Kilo kaybına neden olma, diyabeti ve kardiyovasküler hastalıkları önleme gibi özelliklere de sahip.