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  • Hem beyni güçlendiriyor hem zayıflatıyor! Bu diyetle haftada 3 kilo verin...

Hem beyni güçlendiriyor hem zayıflatıyor! Bu diyetle haftada 3 kilo verin...

'den hem beyin fonksiyonlarınızı güçlendirecek hem de zayıflamanıza yardımcı olacak yedi günlük bir beslenme planı. MIND Diyeti, diyabeti ve kardiyovasküler hastalıkları da önlüyor...

Giriş Tarihi: 27.01.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 12:34
Hem beyni güçlendiriyor hem zayıflatıyor! Bu diyetle haftada 3 kilo verin...

Yaşlanma gibi bir biyolojik sürece karşı koymak mümkün değil. 20 yaşından sonra sinir sisteminde bulunan nöronların işlevini sağlayan gri maddenin miktarının azalmaya başladığı bilinmekte. Dolayısıyla hatırlama, durumu kavrama gibi bilişsel yetenekler de yaşla birlikte azalır. Bu da yaşlandıkça Alzheimer gibi hafıza kaybıyla karakterize, yaşam kalitesini düşüren hastalıklara yakalanma riskini artırır.

Hem beyni güçlendiriyor hem zayıflatıyor! Bu diyetle haftada 3 kilo verin...

Bugün dünyada yaklaşık 50 milyon demans hastası var ve bu sayı her yıl 10 milyon artış göstermekte. Bu nedenle 2015'te Harvard ve Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar beyin fonksiyonlarını geliştirecek ve bunamayı önleyecek bir diyet modeli geliştirdiler. Diyeti, beynin yaşlanmadan etkilenme süresini 7.5 yıl azaltan, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini yüzde 53'e kadar düşüren süper bir diyet modeli. Kilo kaybına neden olma, diyabeti ve kardiyovasküler hastalıkları önleme gibi özelliklere de sahip.

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Hem beyni güçlendiriyor hem zayıflatıyor! Bu diyetle haftada 3 kilo verin...

KIRMIZI LİSTE

- Tereyağı ve margarin: Bu katı yağ çeşitlerinden günde en fazla bir yemek kaşığına müsaade var.

Hem beyni güçlendiriyor hem zayıflatıyor! Bu diyetle haftada 3 kilo verin...

- Kırmızı et: Haftada üç porsiyonu aşmayın.

Hem beyni güçlendiriyor hem zayıflatıyor! Bu diyetle haftada 3 kilo verin...

- Kızartılmış ürünler: Kızartmaları yaşamınızdan çıkarın, "Tamamen vazgeçemem" diyorsanız haftada bir kez az miktarda yiyin.

Hem beyni güçlendiriyor hem zayıflatıyor! Bu diyetle haftada 3 kilo verin...

- Pastane ürünleri ve tatlılar: Şekersiz ve tam tahıllarla hazırlanmış evde yaptığınız tatlılardan haftada dört kez küçük porsiyonlarda yemenize izin var.

Hem beyni güçlendiriyor hem zayıflatıyor! Bu diyetle haftada 3 kilo verin...

- Aşırı yağlı peynirler: Peynir seçerken aşırı yağlı değil orta veya az yağlı olanları seçin.

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