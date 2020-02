Hızlı modadan ayrılma yöntemleri

AKILLI ALIŞVERİŞ

Kabul edelim her trend olan kesim, her renk, her kalıp hepimizin vücuduna uygun değil. Basenleriniz genişse dar bir pantolon ve kısacık bir üst giymekte tabii ki serbestsiniz. Ama bunun yerine İspanyol paça bir pantolon ve şık bir tünik giydiğinizde göründüğünüz kadar iyi görünmeyeceğinizi de kabul edin. Yani vücudunuzu tanıyın, sizi en iyi gösteren kesim ve renkleri öğrenin ve bunların dışına asla çıkmayın. Trendler geçer ancak sizin kötü göründüğünüz günler fotoğraflarınızla sonsuza kadar arşivinizde yer alacak.



TERZİLER DOSTUNUZ OLSUN

Bir jean ceketi bir marka her trende göre her sezon yeniden yeniden ve yeniden yapacaktır. Bu zaten para kazanması için kaçınılmaz bir durumdur. Oysa ki sizin iyi bir jean ceketiniz varsa ve ertesi yıl taşlı modeller popüler olduysa yapacağınız şey yeni bir jean ceket satın almak değildir. Hemen kendinize iyi bir terzi bulmanız gerekiyor. Emin olun sizdeki, annenizdeki, büyükannenizden kalan, kuzenlerinizden gelen ne kadar çok parça varsa bunların her biri birkaç küçük rötuşla sezona uygun bir hale gelir. Ve siz de iyi bir parçaya çok daha uygun fiyata sahip olmuş olursunuz.