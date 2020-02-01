Hızlı modadan ayrılma yöntemleri

Moda dünyasında algıların değiştiği bir dönemdeyiz. Artık sürekli alışveriş yapan ve her trendi takip edenler demode! Şimdi ikinci el mağazaları takip etme ve dolabınızdaki kıyafetleri ileri dönüşümle yeniden hayata döndürme zamanı!

Bu köşede, özellikle de son bir yıl boyunca, tüketim çılgınlığının ve hızlı moda kavramının çevreye ve dünyaya ne kadar büyük zarar verdiğini defalarca birlikte irdeledik. Geri dönüşümden, çevreye duyarlı üretim yapan markalardan, akılı alışverişten, satın almak yerine kiralama yapmaktan, ikinci el ve vintage parçalara yönelmekten dolabımızdaki parçaları yeniden yorumlamaktan bahsettik...

Küresel ısınmaya kurban giden ve milyarlarca insanın iklim değişikliğiyle karşı karşıya kalmasına neden olan birçok şeyin arkasında bizim bilinçsiz tüketim alışkanlıklarımız, ucuz alıp çöpe atma zihniyetimiz ve her trendi takip etme çılgınlığınız bulunuyor. Artık bunu biliyor ve konuşuyoruz. Algımız bu konuda son beş yıla göre çok daha açık. Ama çoğumuz da çevreye duyarlı ve bilinçli bir dolaba sahip olmak için neler yapmamız gerektiğini bilemiyoruz. İşte tam da bu noktada gazeteci Lauren Bravo'nun kısa süre önce piyasaya How to Break up with Fast Fashion (Hızlı Moda ile Nasıl Ayrılırsınız) isimli kitabı tam bir yol gösterici...