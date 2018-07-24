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ile yoğurdu birlikte yiyin! inanılmaz...

Giriş Tarihi: 24.07.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 15:34
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ile yoğurdu birlikte yiyin! inanılmaz...
Hurma ile yoğurdu birlikte yiyin! Sonuç inanılmaz...

Haftada 5 ile 7 kilo arasında zayıflatan yoğurt diyeti ünlü beslenme uzmanı Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyeti. Günde 21 hurma ile sınırlı olan diyetle 7 günde 5 kilo veriliyor.

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ile yoğurdu birlikte yiyin! inanılmaz...
Hurma ile yoğurdu birlikte yiyin! Sonuç inanılmaz...

Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden biri olan yoğurt diyetinde su dışında yemek yok. Bu diyetin en önemli özelliği göbek yağlarını eritmesi. Kabızlık ve hazımsızlık sorunu olanlar için de hurma yoğurt diyeti eşsiz bir zayıflama formülü. Bu diyet sert gelirse, 15 günde 7 kilo verebileceğiniz ve yine hurma ile yapılan alternatif bir diyet planı da var.

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ile yoğurdu birlikte yiyin! inanılmaz...
Hurma ile yoğurdu birlikte yiyin! Sonuç inanılmaz...

lif oranı yüksek, glisemik indeksi düşük, kişiyi uzun süre tok tutan ve böylece zayıflamakta önemli rol oynayan harika bir besindir. Yüksek fibrin içeriği sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önleyen hurma kalori bakımından da dengeli. Kuru bir orta boy hurmanın kalorisi 42'den fazla değildir. Haliyle bu diyette günlük 900 kalori almış olacaksınız.

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ile yoğurdu birlikte yiyin! inanılmaz...
Hurma ile yoğurdu birlikte yiyin! Sonuç inanılmaz...

Bu diyet göbeğini eritmek isteyenler için birebir. İşte haftada 7 kilo verdiren yoğurt diyeti...

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ile yoğurdu birlikte yiyin! inanılmaz...
Hurma ile yoğurdu birlikte yiyin! Sonuç inanılmaz...

HURMA DİYETİ: Ender Saraç tavsiyeli bu diyette , yoğurt, yeşil çay ve su dışında birşey yok. Günde en fazla tüketilecek hurma sayısı da 21. Bu diyet 7 gün boyunca ara verilmeden yapılıyor. Diyetin sonunda vereceğiniz kilo 5 ile 7 arasında değişiyor. Diyeti uygularken günde en az 40 dakika yüremeniz isteniyor.

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ile yoğurdu birlikte yiyin! inanılmaz...
Hurma ile yoğurdu birlikte yiyin! Sonuç inanılmaz...

HURMA DİYETİ NASIL YAPILIR: diyeti hem göbek eriten hem de kilo verdiren bir diyettir. Her öğünde 7 adet hurma ve bir kase light yoğurt olmak üzere günde toplam 21 adet hurma ve 3 kase light yoğurt tüketilmesi gerekir. Hurma yoğurt diyetini yaparken gün boyu bol su içerek diyetin etkinliğini artırabilirsiniz.

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ile yoğurdu birlikte yiyin! inanılmaz...
Hurma ile yoğurdu birlikte yiyin! Sonuç inanılmaz...

HURMALARI BİR GÜN ÖNCEDEN SUYA YATIRIN: diyetinin etkisini artırmak ve kalorisini düşürmek için önereceğimiz bu işlemi yapın. Hurma diyeti yapmadan önce ertesi gün tüketeceğiniz 21 adet hurmayı bıçakla ortadan ikiye kesip suya koyun. Suda bekletilen hurmanın laksatif yani bağırsak yumuşatıcı, ishal yapıcı etkisi artıyor. Böylece tok tutma özelliği bir kaç katına çıkıyor.

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