İşte üniversitesi gençlerinin aşka bakış açısı

YÜZ YÜZE SÖYLEYEMİYORSA İÇİNDE YAŞIYOR

2006 yılında gençlerin sevdiklerine ilan-ı aşk etmek için yüzde 67 oranında 'Söz'ü, yani yüz yüze iletişimi tercih ettiğini söyleyen Güz, şu değerlendirmeyi yaptı: "Gençlerin yüzde 36.9'u aşık olduğu kişiye hislerini yüz yüze ifade edeceğini belirtiyor. Bu noktada ilginç olan nokta şu: 2016 yılında gençler, hislerini yüzde 25 oranında telefon aracılığıyla iletmeyi tercih ederken, 2018 yılında yeniden 12 yıl öncesinin tercihlerine dönülerek aracılı iletişim yüzde 14.2 ile en düşük yoğunluklu seçenek olmuş. 2019 yılında ise aracılı iletişim tercih edilen bir seçenek değil. Gençler hislerini yüz yüze iletemiyorlarsa, davranışlarıyla belli etmeyi ya da 'İtiraf etmeyip içlerinde yaşamayı' tercih ediyorlar."