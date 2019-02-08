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İşte üniversitesi gençlerinin aşka bakış açısı

Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 11:16
İşte üniversitesi gençlerinin aşka bakış açısı

'GENÇLERİN AŞKA BAKIŞI 2019'

Yılın en dolu günü Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gençlerin aşka bakışları yapılan anketle değerlendirildi. Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 'Gençlerin Aşka Bakışı 2019' isimli internet ortamında düzenlediği anket çalışmasının 8'incisini tamamladı. Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz önderliğinde, 17-27 yaş arasındaki 804 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen anketten dikkat çekici sonuçlar çıktı. Ankete katılan gençlerin yüzde 49.2'si ilk aşklarını 16 yaşın altındayken yaşadığını belirtirken, şu anda birine aşık olduğunu söyleyen gençlerin oranı yüzde 43.5 oldu.

İşte üniversitesi gençlerinin aşka bakış açısı

AŞKA YÜKLENEN ANLAM 13 YILDA DEĞİŞTİ
Prof. Dr. Nüket Güz, "İlk olarak 2006 yılında Doç. Dr. Seher Er ile birlikte yaptık bu araştırmayı. 2006 yılında gençler aşkın anlamını yüzde 12 oranında 'Sevmek', yüzde 6 oranında 'Tarifsiz duygu', yüzde 5 oranında 'Tutku', yüzde 3 oranında 'Acı-tatlı', yüzde 1 oranında 'Güven-para' olarak tarif ederken, 2019 yılında gençlerin yüzde 37.8'ine göre , 'Sevgi ve saygı', yüzde 33.1'ine göre 'Dünyanın en tatlı mutluluğu', yüzde 15.7'sine göre ise 'Zamanın durması' olarak ifade edildi" dedi.

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İşte üniversitesi gençlerinin aşka bakış açısı

YÜZ YÜZE SÖYLEYEMİYORSA İÇİNDE YAŞIYOR
2006 yılında gençlerin sevdiklerine ilan-ı etmek için yüzde 67 oranında 'Söz'ü, yani yüz yüze iletişimi tercih ettiğini söyleyen Güz, şu değerlendirmeyi yaptı: "Gençlerin yüzde 36.9'u aşık olduğu kişiye hislerini yüz yüze ifade edeceğini belirtiyor. Bu noktada ilginç olan nokta şu: 2016 yılında gençler, hislerini yüzde 25 oranında telefon aracılığıyla iletmeyi tercih ederken, 2018 yılında yeniden 12 yıl öncesinin tercihlerine dönülerek aracılı iletişim yüzde 14.2 ile en düşük yoğunluklu seçenek olmuş. 2019 yılında ise aracılı iletişim tercih edilen bir seçenek değil. Gençler hislerini yüz yüze iletemiyorlarsa, davranışlarıyla belli etmeyi ya da 'İtiraf etmeyip içlerinde yaşamayı' tercih ediyorlar."

İşte üniversitesi gençlerinin aşka bakış açısı

YÜZDE 51'İ AŞKINI KALP ÇARPINTISINDAN ANLIYOR
Ankete katılan gençlerin yüzde 51.2'si aşık olduğunu kalp çarpıntısından anladığını, kalplerinin 'Onu görünce yerinden çıkacak gibi attığını' belirtiyorlar. Yüzde 14.7'si ise uyku uyuyamadığını ve sürekli onu düşündüğünü ifade ediyor.

İşte üniversitesi gençlerinin aşka bakış açısı

EN BÜYÜK ÇILGINLIK 'HAYATINDAN VAZGEÇMEK'
Araştırmaya göre gençlerin yüzde 20.6'sı aşık oldukları kişiye 'Aşkım' diye hitap ederken, 'Sevgilim' diyenlerin oranı yüzde 16.7. Gençlere göre aşık oldukları kişi için yapabilecekleri en büyük çılgınlık, yüzde 52.9 oranıyla sevdikleri kişi için 'Tüm hayatından vazgeçmek'. Aşık oldukları kişi ile bir çılgınlık yaparak gizlice evlenebileceklerini söyleyen gençlerin oranı ise
yüzde 16.5.

İşte üniversitesi gençlerinin aşka bakış açısı

SOSYAL MEDYADA EN BEĞENİLEN ÇİFT: FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİT
Sosyal medyada en çok beğenilen aşık çift Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti olurken, Pelin - Anıl Altan çifti ise oyların yüzde 16.3'ünü alarak 2'nci sırada yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çifti ile Larissa - Burak Gacemer çifti ise oyların yüzde 16'sını alarak en beğenilen 3'üncü çift oldular.

İşte üniversitesi gençlerinin aşka bakış açısı

AŞK İÇİN HİÇBİR ŞEYDEN VAZGEÇMEM!
Sonuçlara göre gençler, aşık oldukları kişi için yapabilecekleri en büyük çılgınlığı 'Tüm hayatlarından vazgeçmek' olarak ifade etseler de aşık oldukları kişi için sahip oldukları hiçbir şeyden vazgeçmek de istemiyorlar. Ankete katılan gençlere, "Aşık olduğunuz kişi için ailenizden mi, paradan mı yoksa okulunuzdan/işinizden mi vazgeçersiniz?" diye sorulduğunda, gençlerin yüzde 43'ü hiçbirinden vazgeçmeyeceklerini, yüzde 18'i ise paradan vazgeçebileceklerini belirtiyor.

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