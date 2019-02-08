İşte üniversitesi gençlerinin aşka bakış açısı

AŞKA YÜKLENEN ANLAM 13 YILDA DEĞİŞTİ
Prof. Dr. Nüket Güz, "İlk olarak 2006 yılında Doç. Dr. Seher Er ile birlikte yaptık bu araştırmayı. 2006 yılında gençler aşkın anlamını yüzde 12 oranında 'Sevmek', yüzde 6 oranında 'Tarifsiz duygu', yüzde 5 oranında 'Tutku', yüzde 3 oranında 'Acı-tatlı', yüzde 1 oranında 'Güven-para' olarak tarif ederken, 2019 yılında gençlerin yüzde 37.8'ine göre aşk, 'Sevgi ve saygı', yüzde 33.1'ine göre 'Dünyanın en tatlı mutluluğu', yüzde 15.7'sine göre ise 'Zamanın durması' olarak ifade edildi" dedi.