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hücrelerini öldürmede çok başarılı!

Giriş Tarihi: 07.11.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 15:00
Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

Orta ve Güney Amerika'ya özgü olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen bu meyve, kızılcık, ahududu, böğürtlen, çilek ve yaban mersininden daha zengin bir antioksidan kaynağıdır.

Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

Araştırmalara göre, Acai 2009 yılında gerçekten popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu nedenle onları Orta ve Güney Amerika dışında herhangi bir yerde bulmak zordur.

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Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

Bu y��zden toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı.

Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

Bazı meyvelerin doğal şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri diğer meyvelere nispeten daha düşük şeker oranına sahip.

Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE;

Kalori: 70
Karbonhidrat: 16
Yağ: 50
Proteinden: 4
A vitamini: 750 IU
Kalsiyum: 20mg
Sodyum: 10 mg
Lif: 2g
Şeker: 2g bulunuyor.

Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA YARARLARI

Acai çileği, tüm meyveler gibi birçok sağlık yararlarına sahip. İşte en önemli yararları…

Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

ACAİ KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Acai çileğinde bulunan antioksidanlar dikkat çekici bir şekilde i önlüyor. Özellikle lösemi gibi ni öldürüyor. Araştırmalara göre, akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86'sını başarıyla öldürdü.

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