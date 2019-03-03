Kraliçe'nin bu huyu yok artık dedirtti!

Kraliçe 2. Elizabeth'in hakkındaki bu gerçekler şaşırtıyor! Doğum gününü yılda iki kez kutlamasından pasaportsuz seyahat etmesine Kraliçe Elizabeth'in hayatı hakkında merak uyandıran gerçekler... Kraliçe 2. Elizabeth'in hakkındaki bu gerçekler şaşırtıyor! Doğum gününü yılda iki kez kutlamasından pasaportsuz seyahat etmesine Kraliçe Elizabeth'in hayatı hakkında merak uyandıran gerçekler... Kraliçe 2. Elizabeth'in bu sene 93. yaşına girecek. Yılda iki kez doğum gününü kutluyor... 21 Nisan 1926'da doğan Elizabeth Alexandra Mary, doğum gününü resmi olarak Nisan'ın ikinci Cumartesi'nde kutluyor. Bunun nedeniyse 250 yıllık bir gelenek. Kasım ayında doğan Kral 2. George, kötü hava koşullarından dolayı 1748 yılında ikinci bir doğum günü geleneği başlattı. O günden beri Kral ve Kraliçe, doğum gününü resmi olarak Nisan'ın ikinci Cumartesi'nde halkında katıldığı bir törenle kutluyor.