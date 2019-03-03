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Kraliçe'nin bu huyu yok artık dedirtti!

Kraliçe 2. 'in hakkındaki bu gerçekler şaşırtıyor! Doğum gününü yılda iki kez kutlamasından pasaportsuz seyahat etmesine 'in hayatı hakkında merak uyandıran gerçekler...

Giriş Tarihi: 03.03.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 16:14
Kraliçe'nin bu huyu yok artık dedirtti!

Kraliçe 2. 'in hakkındaki bu gerçekler şaşırtıyor! Doğum gününü yılda iki kez kutlamasından pasaportsuz seyahat etmesine 'in hayatı hakkında merak uyandıran gerçekler...

Kraliçe'nin bu huyu yok artık dedirtti!

Kraliçe 2. 'in bu sene 93. yaşına girecek.

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Kraliçe'nin bu huyu yok artık dedirtti!

Yılda iki kez doğum gününü kutluyor...

Kraliçe'nin bu huyu yok artık dedirtti!

21 Nisan 1926'da doğan Alexandra Mary, doğum gününü resmi olarak Nisan'ın ikinci Cumartesi'nde kutluyor.

Kraliçe'nin bu huyu yok artık dedirtti!

Bunun nedeniyse 250 yıllık bir gelenek.

Kraliçe'nin bu huyu yok artık dedirtti!

Kasım ayında doğan Kral 2. George, kötü hava koşullarından dolayı 1748 yılında ikinci bir doğum günü geleneği başlattı.

Kraliçe'nin bu huyu yok artık dedirtti!

O günden beri Kral ve Kraliçe, doğum gününü resmi olarak Nisan'ın ikinci Cumartesi'nde halkında katıldığı bir törenle kutluyor.

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