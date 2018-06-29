Kraliyet ailesine şok... Yatak odası sırları ortaya çıktı

İngiliz kraliyet ailesine şok! Kraliçe 2. Elizabeth ile kocası Prens Philip'in cinsel hayatına ilişkin iddiaların yer aldığı kitap büyük gürültü kopardı. Herkesin şöhret meraklısı olarak tanıdığı Lady Colin Campbell'ın kaleme aldığı kitapta Kraliçe ve eşiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Kitabın yazarı Campbell, Kraliçe'nin kocası Prens Philip'in geçmişte kendisiyle bile flört ettiğini ileri sürdü. The Queen's Marriage (Kraliçenin Evliliği) adlı 320 sayfalık kitabında Lady Campbell, Kraliçe ve Prens'in kızı Prenses Margaret'i kaynak göstererek Prens Philip Kraliçe'ye sadakatsizdi. Bu da kraliyet ailesi için her zaman bir üzüntü kaynağı oldu iddiasında bulundu. Kraliçe 2. Elizabeth'in cinsel iştahından da kitabında söz eden Lady Colin Campbell, yazdıkları yüzünden eleştiri yağmuruna da tutuldu. Colin Campbell'ın aslında iddia ettiği gibi kraliyet ailesine yakın olmadığını ileri sürenler Yazdıkları, tatsız ve gereksiz yorumunda bulundu.