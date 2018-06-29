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ailesine şok... odası sırları ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 29.06.2018 14:16 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 14:18
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ailesine şok... odası sırları ortaya çıktı
Kraliyet ailesine şok... Yatak odası sırları ortaya çıktı

İngiliz ailesine şok! Kraliçe 2. Elizabeth ile kocası Prens Philip'in cinsel hayatına ilişkin iddiaların yer aldığı kitap büyük gürültü kopardı.

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ailesine şok... odası sırları ortaya çıktı
Kraliyet ailesine şok... Yatak odası sırları ortaya çıktı

Herkesin "şöhret meraklısı" olarak tanıdığı Lady Colin Campbell'ın kaleme aldığı kitapta Kraliçe ve eşiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

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ailesine şok... odası sırları ortaya çıktı
Kraliyet ailesine şok... Yatak odası sırları ortaya çıktı

Kitabın yazarı Campbell, Kraliçe'nin kocası Prens Philip'in geçmişte kendisiyle bile flört ettiğini ileri sürdü.

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ailesine şok... odası sırları ortaya çıktı
Kraliyet ailesine şok... Yatak odası sırları ortaya çıktı

The Queen's Marriage (Kraliçenin Evliliği) adlı 320 sayfalık kitabında Lady Campbell, Kraliçe ve Prens'in kızı Prenses Margaret'i kaynak göstererek "Prens Philip Kraliçe'ye sadakatsizdi.

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ailesine şok... odası sırları ortaya çıktı
Kraliyet ailesine şok... Yatak odası sırları ortaya çıktı

Bu da ailesi için her zaman bir üzüntü kaynağı oldu" iddiasında bulundu.

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ailesine şok... odası sırları ortaya çıktı
Kraliyet ailesine şok... Yatak odası sırları ortaya çıktı

Kraliçe 2. Elizabeth'in cinsel iştahından da kitabında söz eden Lady Colin Campbell, yazdıkları yüzünden eleştiri yağmuruna da tutuldu.

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ailesine şok... odası sırları ortaya çıktı
Kraliyet ailesine şok... Yatak odası sırları ortaya çıktı

Colin Campbell'ın aslında iddia ettiği gibi ailesine yakın olmadığını ileri sürenler "Yazdıkları, tatsız ve gereksiz" yorumunda bulundu.

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