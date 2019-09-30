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  • Kraliyet ailesinin gözde üyesi Kate Middleton düşes olmadan önceki haliyle şoke etti! İşte Kate Middleton'ın şaşırtan görüntüleri...

Kraliyet ailesinin gözde üyesi düşes olmadan önceki haliyle şoke etti! İşte Kate Middleton'ın şaşırtan görüntüleri...

Kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden aileye gelmeden önce nasıl bir görünüm sergilediği her zaman merak konusu olmuştur. Kıyafetlerindeki özen ve davranışlarıyla dikkat çeken Kate Middleton ile evlenmeden önce daha farklı bir görüntüsü vardı. Üç çocuk annesi Kate Middleton her hareketiyle dikkat çekmeye devam ediyor. İşte içinde çılgın bir kadın barındıran, Kate Middleton'ın kraliyet mensubu olmadan önce giydiği düşük bel jeanlerden, disko kombinine kadar uzanan unutulmaz görünümleri...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 10:23
Kraliyet ailesinin gözde üyesi Kate Middleton düşes olmadan önceki haliyle şoke etti! İşte Kate Middleton'ın şaşırtan görüntüleri...

Kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden aileye gelmeden önce nasıl bir görünüm sergilediği her zaman merak konusu olmuştur. Kıyafetlerindeki özen ve davranışlarıyla dikkat çeken Kate Middleton ile evlenmeden önce daha farklı bir görüntüsü vardı. İşte içinde çılgın bir kadın barındıran, Kate Middleton'ın kraliyet mensubu olmadan önce giydiği düşük bel jeanlerden, disko kombinine kadar uzanan unutulmaz görünümleri...

Kraliyet ailesinin gözde üyesi Kate Middleton düşes olmadan önceki haliyle şoke etti! İşte Kate Middleton'ın şaşırtan görüntüleri...

Micheal ve Carole Middleton'ın kızı olarak 9 Ocak 1982 yılında İngiltere'de dünyaya gelen 'ın Philippa ve James adında 2 kardeşi vardır.

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Kraliyet ailesinin gözde üyesi Kate Middleton düşes olmadan önceki haliyle şoke etti! İşte Kate Middleton'ın şaşırtan görüntüleri...

Philippa diğer adıyla Pippa düğünde kendisine eşlik etmiştir.

Kraliyet ailesinin gözde üyesi Kate Middleton düşes olmadan önceki haliyle şoke etti! İşte Kate Middleton'ın şaşırtan görüntüleri...

Anne ve babası 1987 yılında birlikte parti malzemeleri satan bir firma kurarlar.

Kraliyet ailesinin gözde üyesi Kate Middleton düşes olmadan önceki haliyle şoke etti! İşte Kate Middleton'ın şaşırtan görüntüleri...

Firma oldukça başarılı olur ve İngiltere'nin sayılı zenginleri arasına girerler.

Kraliyet ailesinin gözde üyesi Kate Middleton düşes olmadan önceki haliyle şoke etti! İşte Kate Middleton'ın şaşırtan görüntüleri...

ile tanışmaları ise aynı yurda taşınmalarıyla olur.

Kraliyet ailesinin gözde üyesi Kate Middleton düşes olmadan önceki haliyle şoke etti! İşte Kate Middleton'ın şaşırtan görüntüleri...

2001 yılında St Andrews'te eğitim alırken ortak dersleri ve aynı yurdu paylaşmalarıyla beraber arkadaş olurlar.

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