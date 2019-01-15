Kraliyet gelinleri arasında sessiz rekabet!

Son zamanlar sıkça adından söz ettiren Meghan Markle giyimiyle ve hareketleriyle Kate Middleton'ın önüne geçiyor. Prens Harry ve Meghan Markle 2019'da birlikte gerçekleştirdikleri ilk ziyarette Meghan'ın kıyafetinde kırmızı ve mor renklerini tercih etmesi akıllara Lady Diana'nın görüntüsünü getirdi. Kate Middleton da çoğu zaman Diana'nın kıyafetine benzer kıyafetler giymesiyle dikkate çekiyordu. Bu sefer Meghan'ın böyle bir görüntüyle ortaya çıkması akıllara aralarında sessiz bir rekabet olduğu iddiası güçlendirdi.