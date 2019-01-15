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Kraliyet gelinleri arasında sessiz rekabet!

Son zamanlar sıkça adından söz ettiren giyimiyle ve hareketleriyle 'ın önüne geçiyor. ve Meghan Markle 2019'da birlikte gerçekleştirdikleri ilk ziyarette Meghan'ın kıyafetinde kırmızı ve mor renklerini tercih etmesi akıllara Lady Diana'nın görüntüsünü getirdi. Kate Middleton da çoğu zaman Diana'nın kıyafetine benzer kıyafetler giymesiyle dikkate çekiyordu. Bu sefer Meghan'ın böyle bir görüntüyle ortaya çıkması akıllara aralarında sessiz bir rekabet olduğu iddiası güçlendirdi.

Giriş Tarihi: 15.01.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 10:49
Kraliyet gelinleri arasında sessiz rekabet!

Son zamanlar sıkça adından söz ettiren giyimiyle ve hareketleriyle 'ın önüne geçiyor.

Kraliyet gelinleri arasında sessiz rekabet!

ve 2019'da birlikte gerçekleştirdikleri ilk ziyarette Meghan'ın kıyafetinde kırmızı ve mor renklerini tercih etmesi akıllara Lady Diana'nın görüntüsünü getirdi.

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Kraliyet gelinleri arasında sessiz rekabet!

da çoğu zaman Diana'nın kıyafetine benzer kıyafetler giymesiyle dikkate çekiyordu.

Kraliyet gelinleri arasında sessiz rekabet!

Bu sefer Meghan'ın böyle bir görüntüyle ortaya çıkması akıllara aralarında sessiz bir rekabet olduğu iddiası güçlendirdi.

Kraliyet gelinleri arasında sessiz rekabet!

İşte ve Diana'nın benzer görüntüleri...

Kraliyet gelinleri arasında sessiz rekabet!
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Kraliyet gelinleri arasında sessiz rekabet!
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