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Kraliyet gelinleri arasındaki rekabet hiç bitmeyecek!

Tam olarak kaç aylık hamile olduğu açıklanmayan Prens Harry'nin eşi 'ın son görüntüsü ortalığı karıştırdı. Kraliyet ailesinin gözde gelini ile sık sık karşılaştırılan Markle, giydiği krem rengi elbiseyle hamilelik stili hakkında konuşulmasına sebep oldu. Kate Middleton'ın hamileyken tercih ettiği kıyafetlerle kıyaslanması da hangisinin daha iyi giyindiği konusunu gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 10:36
Kraliyet gelinleri arasındaki rekabet hiç bitmeyecek!

Tam olarak kaç aylık hamile olduğu açıklanmayan Prens Harry'nin eşi 'ın son görüntüsü ortalığı karıştırdı. Kraliyet ailesinin gözde gelini ile sık sık karşılaştırılan Markle, giydiği krem rengi elbiseyle hamilelik stili hakkında konuşulmasına sebep oldu. Kate Middleton'ın hamileyken tercih ettiği kıyafetlerle kıyaslanması da hangisinin daha iyi giyindiği konusunu gündeme getirdi.

Kraliyet gelinleri arasındaki rekabet hiç bitmeyecek!

İşte 'ın hamilelik stili...

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Kraliyet gelinleri arasındaki rekabet hiç bitmeyecek!
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Kraliyet gelinleri arasındaki rekabet hiç bitmeyecek!
Kraliyet gelinleri arasındaki rekabet hiç bitmeyecek!
Kraliyet gelinleri arasındaki rekabet hiç bitmeyecek!
Kraliyet gelinleri arasındaki rekabet hiç bitmeyecek!
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