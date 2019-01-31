Kraliyet gelinleri arasındaki rekabet hiç bitmeyecek!

Tam olarak kaç aylık hamile olduğu açıklanmayan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın son görüntüsü ortalığı karıştırdı. Kraliyet ailesinin gözde gelini Kate Middleton ile sık sık karşılaştırılan Markle, giydiği krem rengi elbiseyle hamilelik stili hakkında konuşulmasına sebep oldu. Kate Middleton'ın hamileyken tercih ettiği kıyafetlerle kıyaslanması da hangisinin daha iyi giyindiği konusunu gündeme getirdi.