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'dan 2019'da sürpriz hamle!

, kendi kozmetik ve cilt bakım markasını çıkarıyor...

Giriş Tarihi: 05.01.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 12:25
Lady Gaga'dan 2019'da sürpriz hamle!

2018, için inanılmaz yoğun bir yıl oldu. Başrolünü Bradley Cooper ile paylaştığı A Star Is Born filmiyle pek çok ödül alan ve şimdi Oscar'a aday gösterilen Lady Gaga, çoklu Grammy adaylığıyla da hem şarkıcı hem oyuncu olabileceğini gösterdi..

Lady Gaga'dan 2019'da sürpriz hamle!

Sıradışı tarzıyla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü yıldız, güzellik sektörüne adım atarak adından söz ettirmeye devam edecek. .

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Lady Gaga'dan 2019'da sürpriz hamle!

32 yaşındaki yıldız parfümden cilt bakımına kadar bir çok ürün içeren markasının tanıtımını Instagram sayfasından yapmaya başladı bile..

Lady Gaga'dan 2019'da sürpriz hamle!

, 2019 Şubat'ta duyurduğu kozmetik ürünleri ve cilt bakım markası Haus Beauty'nin web sitesini açmaya hazırlanıyor. Şu an da yalnızca boş bir ekran olan sitede yakında satışa başlanması bekleniyor..

Lady Gaga'dan 2019'da sürpriz hamle!

Rihanna, Kim Kardashian ve Kylie Jenner'dan sonra da kendi kozmetik markasını kuran ünlüler kervanına karıştı.

Lady Gaga'dan 2019'da sürpriz hamle!

Geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez'in de kendi kozmetik ve cilt bakım markasını çıkarmaya hazırlandığı açıklanmıştı.

Lady Gaga'dan 2019'da sürpriz hamle!
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