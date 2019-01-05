Lady Gaga'dan 2019'da sürpriz hamle!

Lady Gaga, kendi kozmetik ve cilt bakım markasını çıkarıyor... 2018, Lady Gaga için inanılmaz yoğun bir yıl oldu. Başrolünü Bradley Cooper ile paylaştığı A Star Is Born filmiyle pek çok ödül alan ve şimdi Oscar'a aday gösterilen Lady Gaga, çoklu Grammy adaylığıyla da hem şarkıcı hem oyuncu olabileceğini gösterdi.. Sıradışı tarzıyla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü yıldız, güzellik sektörüne adım atarak adından söz ettirmeye devam edecek. . 32 yaşındaki yıldız parfümden cilt bakımına kadar bir çok ürün içeren markasının tanıtımını Instagram sayfasından yapmaya başladı bile.. Lady Gaga, 2019 Şubat'ta duyurduğu kozmetik ürünleri ve cilt bakım markası Haus Beauty'nin web sitesini açmaya hazırlanıyor. Şu an da yalnızca boş bir ekran olan sitede yakında satışa başlanması bekleniyor.. Rihanna, Kim Kardashian ve Kylie Jenner'dan sonra Lady Gaga da kendi kozmetik markasını kuran ünlüler kervanına karıştı. Geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez'in de kendi kozmetik ve cilt bakım markasını çıkarmaya hazırlandığı açıklanmıştı.