Marka devleri peşinde... Sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!
Marka devleri peşinde... Sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!
ABD Maryland Üniversitesi'nde pazarlama öğrencisiyken keşfedilen Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor... Sophia Hadjipanteli, moda dünyasındaki yeni trend'ine uydu ve kuralları yıktı. Kaşlarını aldırmayan genç model eleştirilerle birlikte birçok firmadan tanıtım yüzü olması için reklam teklifi alıyor. İşte sosyal medyada olay olan Sophia'nın eski hali...
Giriş Tarihi: 21.01.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 12:26