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Marka devleri peşinde... Sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!

ABD 'nde pazarlama öğrencisiyken keşfedilen sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor... Sophia Hadjipanteli, moda dünyasındaki yeni trend'ine uydu ve kuralları yıktı. Kaşlarını aldırmayan genç model eleştirilerle birlikte birçok firmadan tanıtım yüzü olması için reklam teklifi alıyor. İşte sosyal medyada olay olan Sophia'nın eski hali...

Giriş Tarihi: 21.01.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 12:26
Marka devleri peşinde... Sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!

Moda dünyasında artık genel geçer güzelik anlayışının dışında görüntü sergileyen modellerin sesi giderek yükseliyor... Bunu yaparken de bir yandan kazançlarına kazanç katıyorlar...

Marka devleri peşinde... Sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!

Bunun en çarpıcı ve yeni örneklerinden biri de Kıbrıs Rum kesimi doğumlu .

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Marka devleri peşinde... Sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!

Saçları sarı olmasına rağmen kaşlarını koyu renk boyayan ve hiç aldırmayan , ilk bakışta tuhaf gelen bu özelliği sayesinde şimdi birçok firmadan tanıtım yüzü olması için tekilf alıyor.

Marka devleri peşinde... Sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!

Kaşları yüzünden çok eleştiri alan genç model bunu hiç umursamadığını çünkü kendisini böyle güzel bulduğunu söylüyor.

Marka devleri peşinde... Sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!

'nin kendisine örnek aldığı kişi ise bitişik kaşları ve bıyıklarıyla da bilinen Meksikalı ressam Frida Kahlo.

Marka devleri peşinde... Sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!

Sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımıyla yeniden gündeme gelen ve kimilerinin olumsuz kimilerinin olumlu karşıladığı modelin eski hali de bakın nasıldı...

Marka devleri peşinde... Sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!

İşte sosyal medyada 288 bin takipçisi olan ve "Kaşlarım benim her şeyim" diyen 'nin fotoğraflarından bazıları...

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