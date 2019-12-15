Meghan Markle'ın eski eşinden boşanma sebebi ortaya çıktı! İşte kraliyet gelini Meghan Markle ile ilgili o gerçek...

Geçtiğimiz yıl Prens Harry ile evlenen ve bir erkek çocuk dünyaya getiren Meghan Markle ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. İngiliz Kraliyet Ailesi'ne girnesinden bu yana dünya basınının ilgisini çeken ve her hareketi haber olan Sussex düşesi Meghan Markle ile ilgili bu gerçekler yok artık dedirtti. Prens Harry'den önce bir kez evlenen Meghan Markle hakkında hazırlanan bir televizyon belgeseli Düşes'in Prens Harry ile tanışmadan önceki hayatına ışık tutuyor. Dolayısıyla belgeselde Markle'ın ilk eşinden neden ayrıldığı konusuna da yer veriliyor. İşte kraliyet gelini Meghan Markle'ın önceki eşinden ayrılma sebebi ve dikkat çeken hayatı...