Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Moda dünyasının efsane ismi Karl Lagerfeld hayata veda etti

Moda dünyasının efsane ismi hayata veda etti

Efsane modacı 85 yaşında hayata gözlerini yumdu...

Giriş Tarihi: 19.02.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 15:08
Moda dünyasının efsane ismi Karl Lagerfeld hayata veda etti

Reuters haber ajansı, haberi Paris Match dergisine dayandırarak duyurdu. 10 Eylül 1933'te Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen Lagerfeld, 85 yaşındaydı.

Moda dünyasının efsane ismi Karl Lagerfeld hayata veda etti

Haute- Couture tasarımcısı , ünlü moda firması Chanel'in artistik direktörüydü. Chanel de Lagerfeld'in ölüm haberini doğruladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Moda dünyasının efsane ismi Karl Lagerfeld hayata veda etti

KARL LAGERFELD KİMDİR?

At kuyruğu yaptığı bembeyaz saçları, siyah gözlükleri, deri eldivenleri ve benzersiz takılarıyla sadece ismiyle ve tasarımlarıyla değil görüntüsüyle de moda dünyasına damgasını vurdu .

Moda dünyasının Einstein'ı olarak anılan Karl Lagerfeld, yenilikçi ve öncü tasarımlarıyla moda dünyasına damgasını vurdu.

Moda dünyasının efsane ismi Karl Lagerfeld hayata veda etti

ZENGİN BİR AİLENİN ÇOCUĞU OLARAK DÜNYAYA GELDİ

Lagerfeld, 10 Eylü 1933'te Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi.

Asıl adı Karl Otto Lagerfelt olan ünlü modacı zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı.

Moda dünyasına 1972 yılında Chloe ile adımattı. 1980'lerde ise Chanel'deki uzun serüveni başladı. , bu markayı 1980'lerde moda fenomeni haline getirdi. Hatta yüzyılın en önemli firmalarından biri konumuna gelmesinde büyük katkısı oldu.

Yaşamını Paris'te sürdüren Karl Lagerfeld, 1980'lerin başında kendine ait parfüm ve giyim eşyası üreten KL adlı bir markayı piyasaya sürdü. 2004 yılında da bu markayı Tommy Hilfiger'a sattı.

Karl Lagerfeld, uzun kariyeri boyunca Chanel, Fendi, Karl Lagerfeld ve KL olmak üzere dört marka için tasarım yaptı.

Ünlü modacı daha sonra online alışveriş sitesinde özel olarak satışa sunulan Karl adlı bir başka marka daha yarattı.

Moda dünyasının efsane ismi Karl Lagerfeld hayata veda etti

MÜZİK CD'Sİ VE BELGESEL

'in moda alanındaki başarıları bununla sınırlı kalmadı. Brezilyalı ayakkabı firması Melissa için 4 sezon boyunca kapsül koleksiyonlar tasarladı.

Moda dünyasının efsane ismi Karl Lagerfeld hayata veda etti

2011 yılında bir asitli içecek firması için şişe tasarladı, 2006 yılında en sevdiği şarkılardan oluşan Les Musiques Que J'aime (Sevdiğim Müzikler) adlı bir CD çıkardı. Bundan bir yıl sonra da Lagerfeld Confidential (Lagerfeld'in Sırları) adlı belgeselde hayatı gözler önüne serildi.

Moda dünyasının efsane ismi Karl Lagerfeld hayata veda etti

BİR ŞİİR TUTKUNUYDU

, sigara, cep telefonu ve peynirden nefret edirdi. Buna karşın şiiri de tutku derecesinde severdi.

BİZE ULAŞIN