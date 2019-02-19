Moda dünyasının efsane ismi Karl Lagerfeld hayata veda etti

ZENGİN BİR AİLENİN ÇOCUĞU OLARAK DÜNYAYA GELDİ

Lagerfeld, 10 Eylü 1933'te Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi.

Asıl adı Karl Otto Lagerfelt olan ünlü modacı zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı.

Moda dünyasına 1972 yılında Chloe ile adımattı. 1980'lerde ise Chanel'deki uzun serüveni başladı. Karl Lagerfeld, bu markayı 1980'lerde moda fenomeni haline getirdi. Hatta yüzyılın en önemli firmalarından biri konumuna gelmesinde büyük katkısı oldu.

Yaşamını Paris'te sürdüren Karl Lagerfeld, 1980'lerin başında kendine ait parfüm ve giyim eşyası üreten KL adlı bir markayı piyasaya sürdü. 2004 yılında da bu markayı Tommy Hilfiger'a sattı.

Karl Lagerfeld, uzun kariyeri boyunca Chanel, Fendi, Karl Lagerfeld ve KL olmak üzere dört marka için tasarım yaptı.

Ünlü modacı daha sonra online alışveriş sitesinde özel olarak satışa sunulan Karl adlı bir başka marka daha yarattı.