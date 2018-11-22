Ölümün kıyısından döndüler... Değişimleri ilham kaynağı oldu!

Anoreksiya, bazı durumlarda hayatı tehdit eden psikolojik yeme bozukluğudur. Anoreksiya nedeniyle açlıktan ölen insanlar dahi var. Çünkü tedavi altına alınmayan hastalık, kişiyi ele geçiriyor. Anoreksiyanız varsa veya yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız, yalnız olmadığınızı unutmayın. Bu nedenle ihtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin. Ancak bu listede yer alan insanlar, hastalığı yenmeyi ve kilosunu normale çevirmeyi başardılar. İşte yeme bozukluğu olan kişilere ilham olacak o kişiler...