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Ölümün kıyısından döndüler... ilham kaynağı oldu!

Giriş Tarihi: 22.11.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 11:03
Ölümün kıyısından döndüler... Değişimleri ilham kaynağı oldu!

, bazı durumlarda hayatı tehdit eden psikolojik yeme bozukluğudur. Anoreksiya nedeniyle açlıktan ölen insanlar dahi var. Çünkü tedavi altına alınmayan hastalık, kişiyi ele geçiriyor.

Ölümün kıyısından döndüler... Değişimleri ilham kaynağı oldu!

Anoreksiyanız varsa veya yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız, yalnız olmadığınızı unutmayın. Bu nedenle ihtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

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Ölümün kıyısından döndüler... Değişimleri ilham kaynağı oldu!

Ancak bu listede yer alan insanlar, hastalığı yenmeyi ve kilosunu normale çevirmeyi başardılar.

Ölümün kıyısından döndüler... Değişimleri ilham kaynağı oldu!

İşte yeme bozukluğu olan kişilere ilham olacak o kişiler...

Ölümün kıyısından döndüler... Değişimleri ilham kaynağı oldu!
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Ölümün kıyısından döndüler... Değişimleri ilham kaynağı oldu!
Ölümün kıyısından döndüler... Değişimleri ilham kaynağı oldu!
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