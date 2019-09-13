Prenses Diana'nın kan donduran itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Prenses Diana'nın itirafları...

Prens Charles ile evlendiği andan itibaren halkın en sevilen Prensesi Diana hem güzelliği hem de hareketleriyle her zaman dikkat çekiyordu. Bu yüzden herkesin gözdesi Prenses Diana'nın ölümü dünya çapında büyük ses getirmişti. Prenses Diana'nın ölümünün ardından ortaya çıkan ses kayıtlarından hayatına dair yeni itiraflar gün yüzüne çıktı. Buna göre Prenses Diana, kocası Prens Charles'ın dikkatini çekmek için hamileyken intihar girişiminde bulunmuş.İki çocuk annesi Prenses Diana'nın yaşadıkları sevenlerini üzdü. İşte Prenses Diana'nın kan donduran itirafları...