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  • Prenses Diana'nın kan donduran itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Prenses Diana'nın itirafları...

'nın kan donduran itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Prenses Diana'nın itirafları...

ile evlendiği andan itibaren halkın en sevilen Prensesi Diana hem güzelliği hem de hareketleriyle her zaman dikkat çekiyordu. Bu yüzden herkesin gözdesi 'nın ölümü dünya çapında büyük ses getirmişti. Prenses Diana'nın ölümünün ardından ortaya çıkan ses kayıtlarından hayatına dair yeni itiraflar gün yüzüne çıktı. Buna göre Prenses Diana, kocası Prens Charles'ın dikkatini çekmek için hamileyken intihar girişiminde bulunmuş.İki çocuk annesi Prenses Diana'nın yaşadıkları sevenlerini üzdü. İşte Prenses Diana'nın kan donduran itirafları...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 08:39
Prenses Diana'nın kan donduran itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Prenses Diana'nın itirafları...

ile evlendiği andan itibaren halkın en sevilen Prensesi Diana hem güzelliği hem de hareketleriyle her zaman dikkat çekiyordu. Bu yüzden herkesin gözdesi 'nın ölümü dünya çapında büyük ses getirmişti. Prenses Diana'nın ölümünün ardından ortaya çıkan ses kayıtlarından hayatına dair yeni itiraflar gün yüzüne çıktı. Buna göre Prenses Diana, kocası Prens Charles'ın dikkatini çekmek için hamileyken intihar girişiminde bulunmuş.İki çocuk annesi Prenses Diana'nın yaşadıkları sevenlerini üzdü. İşte Prenses Diana'nın kan donduran itirafları...

Prenses Diana'nın kan donduran itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Prenses Diana'nın itirafları...

Hayata veda edeli 22 yıl oldu ama hala dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi için "kalplerin prensesi"... Yani dünya sahnesine çıktığı ilk günden bu yana fazla bir şey de yok.

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Prenses Diana'nın kan donduran itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Prenses Diana'nın itirafları...

Dışarıdan bakıldığında da bir tür peri masalı kahramanıydı Diana Spercer. Ama kapalı kapılar ardında gerçekte neler oluyordu?

Prenses Diana'nın kan donduran itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Prenses Diana'nın itirafları...

İşte sunuculuğunu eski bir dedektif olan Colin McLaren'ın üstlendiği Fatal Voyage:Diana Case Solved (Ölümcül Yolculuk: Diana Dosyası Çözüldü) adlı programda bu konu bir kez daha masaya yatırıldı.

Prenses Diana'nın kan donduran itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Prenses Diana'nın itirafları...

Programa konuk olarak katılan Vanity Fair dergisi eski editörü Tina Brown, Diana Spencer'ın saray duvarları ardında yaşadıklarını anlattı.

Prenses Diana'nın kan donduran itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Prenses Diana'nın itirafları...

'yı ilk kez yeni evli olduğu dönemde tanıyan Brown "Diana, Camilla tehlikesini çok erken fark etmişti" diye anlattı. Tina Brown, Diana'nın Camilla nedeniyle derin bir kıskançlık ve paranoya içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Prenses Diana'nın kan donduran itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Prenses Diana'nın itirafları...

Tina Brown, 'nın, kocası ve bir türlü kopamadığı sevgilisi Camilla Parker Bowles'un birbirlerine verdikleri duygusal hediyeleri gördüğünde nasıl da yıkıldığını ifade etti.

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