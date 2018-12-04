Ruj sürerken yapılan 6 büyük hata!

RUJU DUDAKLARA YETERİNCE YEDİRMEMEK

Dudaklarınızı boş bir tuval olarak düşünün, ancak her boyadıktan sonra onu o şekilde bırakmak yerine dudaklarınızın ruju emmesini sağlamak için; dudaklarınızı birbirine sürtmelisiniz.