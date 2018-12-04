Ruj sürerken yapılan 6 büyük hata!

DUDAKLARI NEMLENDİRMEMEK Hemen hemen herkes cildini nemlendirir ama dudaklarını unutur. Özellikle kuru veya soğuk havalarda çatlayan dudaklar, rujunuz için pek de sağlıklı bir zemin hazırlamaz. Rujunuzu sürmeden önce dudaklarınızı mutlaka nemlendirmeyi unutmayın. DUDAKLARINIZA PEELİNG YAPMAMAK Rujunuz için kötü bir şey varsa o da pul pul dökülen dudak derinizdir. Belli aralıklarla nemli bir fırçayla dudaklarınızı ölü deriden arındırın. RUJU DUDAKLARA YETERİNCE YEDİRMEMEK Dudaklarınızı boş bir tuval olarak düşünün, ancak her boyadıktan sonra onu o şekilde bırakmak yerine dudaklarınızın ruju emmesini sağlamak için; dudaklarınızı birbirine sürtmelisiniz. DUDAK KALEMİ KULLANMAMAK Dudak kalemi ruj için dudak hattınız ile cilt arasında bariyer görevi görür. Eğer 90'lardan fırlamış gibi görünmek istemiyorsanız rujunuzla aynı renkte bir dudak kalemi seçmelisiniz. RUJU SÜRMEYE YANLIŞ YERDEN BAŞLAMAK Ruju sürmeye her zaman dudaklarınızın merkezinden başlayıp sonrasında dışa doğru devam etmelisiniz. DOĞRU TONU SEÇMEMEK Eğer seçiminiz yanlışsa, hiçbir taktik o ruju güzel göstermeye yetmeyecektir. Unutmayın, mavi tabanlı kırmızı rujlar soğuk tonlu ciltlerde; turuncu tabanlı kırmızılar ise sıcak tonlu ciltlerde güzel durur.