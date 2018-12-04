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sürerken yapılan 6 büyük hata!

Giriş Tarihi: 04.12.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 11:08
Ruj sürerken yapılan 6 büyük hata!

DUDAKLARI NEMLENDİRMEMEK

Hemen hemen herkes cildini nemlendirir ama dudaklarını unutur. Özellikle kuru veya soğuk havalarda çatlayan dudaklar, rujunuz için pek de sağlıklı bir zemin hazırlamaz. Rujunuzu sürmeden önce dudaklarınızı mutlaka nemlendirmeyi unutmayın.

Ruj sürerken yapılan 6 büyük hata!

DUDAKLARINIZA PEELİNG YAPMAMAK

Rujunuz için kötü bir şey varsa o da pul pul dökülen dudak derinizdir. Belli aralıklarla nemli bir fırçayla dudaklarınızı ölü deriden arındırın.

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Ruj sürerken yapılan 6 büyük hata!

RUJU DUDAKLARA YETERİNCE YEDİRMEMEK

Dudaklarınızı boş bir tuval olarak düşünün, ancak her boyadıktan sonra onu o şekilde bırakmak yerine dudaklarınızın ruju emmesini sağlamak için; dudaklarınızı birbirine sürtmelisiniz.

Ruj sürerken yapılan 6 büyük hata!

DUDAK KALEMİ KULLANMAMAK

Dudak kalemi için dudak hattınız ile cilt arasında bariyer görevi görür. Eğer 90'lardan fırlamış gibi görünmek istemiyorsanız rujunuzla aynı renkte bir dudak kalemi seçmelisiniz.

Ruj sürerken yapılan 6 büyük hata!

RUJU SÜRMEYE YANLIŞ YERDEN BAŞLAMAK

Ruju sürmeye her zaman dudaklarınızın merkezinden başlayıp sonrasında dışa doğru devam etmelisiniz.

Ruj sürerken yapılan 6 büyük hata!

DOĞRU TONU SEÇMEMEK

Eğer seçiminiz yanlışsa, hiçbir taktik o ruju güzel göstermeye yetmeyecektir. Unutmayın, mavi tabanlı kırmızı rujlar soğuk tonlu ciltlerde; turuncu tabanlı kırmızılar ise sıcak tonlu ciltlerde güzel durur.

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