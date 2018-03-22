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Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından alın!

Karamel saç renklerini beğenmeyen var mı? Uzun zamandır saç trendlerinde üst sıralardaki yerini kimseye bırakmayan karamel saç rengi bu sezon da trend!

Giriş Tarihi: 22.03.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 14:52
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Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından alın!
Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından ilham alın!

Buğday tenlerle güzel bir uyum yakalayan bu saç rengi moda dünyasından kolay kolay silinmeyecek.

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Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından alın!
Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından ilham alın!
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Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından alın!
Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından ilham alın!
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Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından alın!
Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından ilham alın!
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Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından alın!
Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından ilham alın!
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Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından alın!
Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından ilham alın!
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Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından alın!
Saçlarınızı boyatmadan önce bu karamel tonlarından ilham alın!
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